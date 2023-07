Laura Bozzo se queda sin programa

El show 'Que pase Laura' con la peruana Laura Bozzo fue cancelado y ya tiene sustituto. La razón de esta decisión es el bajo rating, por lo que los ejecutivos de Imagen Televisión decidieron sacarlo del aire.

“Es un espacio que no funciona, con la audiencia que tiene y el sueldo que le pagan, no está siendo negocio para Imagen. La ventaja que le lleva el programa de la competencia es muy grande”, dijo el periodista Alejandro Zúñiga.

Por su parte, Laura Bozzo desmintió los rumores de su despido en varias ocasiones, negando que se encontraba buscando un espacio en otra empresa.

Sin embargo, la conductora desató gran polémica cuando rompió el silencio en 'Chisme No Like' para revelar que parte de sus episodios eran mentira porque la producción no la apoyaba con elementos para poder buscar historias reales.

'Que pase Laura' tuvo su primer episodio el 18 de abril de 2022, y tan solo a poco más de un año de su estreno ahora es cancelado por los altos mandos de la cadena televisa.

Antes la conductora peruana presentó 'Laura en América', talk show por el que se hizo famosa a finales de los 90 y posteriormente una versión de este mismo programa fue producido en México con el nombre de 'Laura'.

Desde ese entonces Bozzo ha presentado diferentes espacios, siendo conductora en todos ellos.

También participó en la segunda temporada de 'La casa de los famosos' junto a Ivonne Montero, Ignacio Cassano, Daniela Navarro, entre otros.

La televisora ya anunció que la segunda temporada de 'Asuntos de familia', conducido por Gaby Crassus será el programa que ocupe el lugar que deja Laura Bozzo, quien al parecer ya perdió su encanto.