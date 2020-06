Laura Bozzo revela todas las cirugías estéticas que se ha hecho

Laura Bozzo tiene 68 años y presume de una espectacular figura y estado de salud. En 2018 EXPRESIONES lo constató en su visita al país, en donde habló de moda y su impresión del país. A Diario Extra le dijo que tenía la “cosita perfecta”, haciendo mención a que no se haría una vaginoplastia pero no es por temor a las cirugías estéticas, es porque no lo necesita.

Ahora bien, Laura sí se ha hecho retoques en su cuerpo. Ella es sincera y muy frontal por eso habló con People en Español de sus pequeños ajustes corporales.

En una transmisión en vivo con la influenciadora colombiana Yina Calderón, Bozzo no tuvo problemas en admitir de las operaciones que se ha realizado.

"Me he hecho las lolas, me he hecho en las rodillas, una vez me hice como una especie de lipo", comienza explicando. Ella también tiene cuidados especiales con su piel para mantenerla más joven. "En la cara me hago mucho plasma, células madres, me pongo colágeno, acá (zona de la oreja) me rajé y me puse hilos rusos porque no me gusta que te jalen", aclaró. Según la conductora en Colombia ha conocido a unos especialistas que le hacen maravilla "sin la necesidad de cortar".

Laura se niega a “parecer ridícula”. Ella quiere verse como una mujer mayor bien conservada. "Tampoco quiero aparentar treinta años cuando no los tengo, que te suavicen el rostro sí, pero sin caer en el ridículo", explicó.