Jhon Álava: "no tengo ninguna sociedad a mi nombre"

El escándalo continúa. Las personas de la farándula que son supuestamente cercanas a Daniel Salcedo por posibles casos de corrupción en compras públicas han usado sus redes sociales, con millones de seguidores, para aclarar que las "calumnias" que se riegan en el Internet.

Jhon Álava y Yesly Bustamante, una pareja muy conocida del espectáculo por su tórrido romance que empezó en las filas del programa concurso Combate, han sido señalados por sus seguidores al haber fotos que demuestran su amistad con Salcedo.

En un vídeo de 3 minutos de duración explican su posición frente a las opiniones vertidas también por varios medios nacionales. "Hacemos este vídeo para aclarar y que no se dejen guiar de falsos comentarios por dizque fuentes confiables".

Yesly Bustamente, que fue presentador de noticias en RTS, menciona que sus nombres: "no pueden ser pisoteados". "Estamos desenmascarando las supuestas fuentes confiables".

Álava, visiblemente molesto reafirma que "no hay vínculo societario" y presenta con capturas de pantalla que la Superintendencia de compañías no tiene registrado su nombre. "No soy socio ni existe ninguna compañía a mi nombre".

La pareja, que tiene cerca de un año alejada de la televisión, especifica que alquilan un departamento. Anunciaron que han tomado la decisión de asesorarse legalmente y van a tomar acciones y que "harán llegar la carta correspondiente a todos los medios de comunicación y las páginas que han compartido estas noticias".

En el audiovisual se ve claramente las notas de un canal de televisión. EXPRESIONES consultó con el periodista detrás de la nota y explicó que solo habrá una posición formal si llegará a existir el documento.