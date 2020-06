Gabriela Pazmiño: una animadora convertida en actriz

Actuar nunca fue el fuerte de la animadora Gabriela Pazmiño. Sin embargo en 1999-2000, el entonces Sí TV (ahora Canal Uno) se atrevió a lanzarla como protagonista de 'Palabras al viento', una telenovela en la cual compartió roles estelares con el cantante AU-D. A ellos los dirigió Darwin Robles.

Nacida en 1975, tenía 25 años cuando debutó como actriz. Encarnó a Rosa, una campesina, cuyo sueño era ser una exitosa bailarina. Por ello dejó el campo y se fue a la gran ciudad, donde se dio cuenta de que la vida no era color de rosa como la imaginaba.

Gabriela Pazmiño bloquea los comentarios en su red social Leer más

Su novio de la infancia en la ficción fue el rapero Martín Galarza. En este dramatizado, él debutó y se despidió de los sets de grabación. Gustavo Navarro, quien antes fue animador ('Guayaquil Caliente') y ahora presentador de noticias, era el villano de la historia. Con ellos compartieron Paola Farías, Vanessa Ortiz, Sofía Caiche y Prisca Bustamante.

Martín Galarza. archivo

El dramatizado gozó de sintonía (por la presencia de Gabriela y AU-D), pero recibió muchas críticas, especialmente por la mala actuación de ella.

Una frase que el personaje de Rosa repitió con frecuencia durante la emisión de la telenovela y que se hizo popular fue “yo quiero cantar, bailar y ser famosa”. En los tiempos que corren, seguramente le habrían hecho muchos memes.

¿A Gabriela Pazmiño se le acabó la carrera? Leer más

Para entonces Gabriela había sido candidata a Miss Ecuador en 1994 y formado parte de espacios como 'Nubeluz'.

Novios en la ficción y realidad

Gabriela nuevamente lo intentó en la actuación en 2002. Era una de las animadoras de moda. Junto a su entonces novio Dalo Bucaram (hijo del expresidente de la República, Abdalá Bucaram), ahora su esposo, se atrevió a grabar 'A flor de piel', que emitió TC.

Se trataba de una adaptación del libro 'Juventud en éxtasis', de la autoría del escritor mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Darwin Robles la dirigió y Patricio Moreno se encargó de la dirección escénica. Hubo tomas que podrían haberse considerado fuertes para la época.

Dalo Bucaram con Gabriela. archivo

El elenco lo conformaron Gustavo Navarro, Paola Farías, Elena Gui, Sergio Briones, Fernanda Pazmiño, José Luis Terán, Vanesa Ortiz, Omar Galindo y Nayib Salazar.

Voces: Darwin Robles, director

“La dirigí en las dos producciones. Gabriela fue elegida por su carisma y profesionalismo. Le encantó el personaje de Rosa en 'Palabras al viento' cuando le hablé de este, le hicimos un casting y le sumó mucho a ese papel. Llegaba muy puntual a las grabaciones, con los textos aprendidos, no se quejaba de los horarios. En 'A flor de piel' ya era muy conocida y era parte de 'A todo dar' de TC. Si era o no una buena actriz, todo eso era relativo, las dos producciones tuvieron buen raiting”.

En contacto detuvo promoción por insultos a Flor María Palomeque Leer más

Elena Gui, actriz

“Dalo y Gabriela estaban enamorados en la vida real, así que no era difícil para ellos transmitir sus sentimientos. A Gabriela creo que no le gustaba lo suficiente la actuación por eso no siguió, es muy sacrificado y si no te gusta, no le pones tiempo ni ganas”.

Elena Gui. archivo

Patricio Moreno, director escénico

”Recuerdo que cuando se grabó 'A flor de piel', Dalo hizo una escena íntima con Paola Farías en un tronco seco. Gabriela se puso furiosa y me dio una cachetada porque le dio un ataque de celos. Luego me pidió disculpas y lloraba de la pena”.