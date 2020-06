En contacto detuvo promoción por insultos a Flor María Palomeque

En las cuentas de Instagram del programa 'En contacto', de Ecuavisa, y del presentador Henry Bustamante subieron un material y una gráfica de Flor María Palomeque con su esposo Roberto Chávez en su época juvenil y bailando para promocionar el segmento 'La banda sonora de mi vida', en la cual iban a aparecer.

Pero debieron detenerla porque la gente comenzó a hacer comentarios groseros. A la actriz que interpreta a La Mofle le pidieron las fotos para este espacio, colaboró sin problemas, pero no imaginó el lío que se iba a armar. En este se cuentan historias personales, detalles de sus amores, etapa colegial, etc. y ha estado Carlos Vives… La imagen desapareció de la cuenta de la revista familiar, pero Henry no la sacó.

A este le dijeron de malas maneras que si era periodista le pregunte a Flor María qué opina de su amiga Gabriela Pazmiño y la situación por la que atraviesa la presentadora y su familia.

“En Instagram escriben bascosidades en las fotos, hay cuentas creadas solo para dañarme. La directora Betty Mata subió un extracto de la entrevista que me hicieron y la tuvieron que sacar de la página de 'En contacto' porque no pudieron controlar la cantidad de insultos. Mis números en la red social se han disparado, seguramente son cuentas para insultarme”, manifestó la actriz.

Tal vez saldrá cuando las aguas se calmen, por lo menos un poco.