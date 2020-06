Flor María Palomeque: "Entrar en dimes y diretes sobre mi amistad con Gabriela me parece fuera de lugar"

Flor María Palomeque y Gabriela Pazmiño de Bucaram están fastidiadas de que en las redes sociales afirmen que se han peleado, que están distanciadas por los problemas que atraviesa la familia Bucaram y que son de conocimiento público. Además, indican que la actriz ya no sigue en redes a la esposa de Dalo Bucaram.

Ellas mantienen una amistad de 20 años y la presentadora considera a Flor María su mejor amiga. “No me he peleado con Flor, me sorprende esa pregunta, la gente ya no sabe qué hablar”, dijo Gabriela, a quien le han hecho muchos memes en los cuales queda mal parada.

Redes sociales cortesía

Mientras que Flor María manifestó: “Estoy librando mi propia batalla con tanta infamia que me han creado desde el 2016. Pienso que el hecho de haber sido una de las pocas, con mi personaje La Mofle, que le dijeron al gobierno de turno las irregularidades que estaba cometiendo en aquella época, me ha ocasionado persecuciones y campañas de desprestigio continuo. Entrar en dimes y diretes sobre nuestra amistad me parece fuera de lugar”.

Gabriela y Flor María se conocieron en un evento que se desarrolló en Quito. La primera de las mencionadas se enteró que la segunda estaba sola en el hotel y la buscó para hacerle un poco de compañía. Así nació esta amistad.

La presentadora viajó a Estados Unidos de vacaciones y no pudo regresar por la pandemia que se propagó a nivel mundial, los aeropuertos se cerraron y nadie pudo viajar.