Alice Campello se divorcia del futbolista Álvaro Morata

Dos anuncios de su ruptura dan cuenta de que el matrimonio entre Alice Campello y Álvaro Morata ha llegado a su fin. El primero lo publicó él en sus historias de Instagram: “Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación MARAVILLOSA y de RESPETO recíproco, donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo”. Pocos minutos después, ese mismo lunes 12 de agosto, ella hizo lo propio a través del mismo medio.

La noticia tomó a muchos por sorpresa. Durante su relación, ambos se mostraron enamorados, tanto en la Eurocopa como en las fotos de sus recientes vacaciones. No en vano, ambos afirman que en su separación no hay terceras personas. “No inventen historias por un minuto de protagonismo, porque repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que, poco a poco, desgastan las cosas”, escribe el capitán de la selección española de fútbol para sus 22,7 millones de seguidores.

La influencer y modelo italiana lo corrobora: “Álvaro y yo hemos decidido separarnos, y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida. Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respeto de parte de ambos”.

Y agrega, ante el asombro de sus 3,6 millones de seguidores: “Solo puedo decir que en estos ocho años he tenido a una persona a mi lado que no ha hecho más que priorizarme, cuidarme y respetarme, y por eso no puedo permitir ningún tipo de especulación falsa sobre la decisión de decirlo tan pronto”.

Alice Campello y Álvaro Morata, hubo pistas de la crisis matrimonial

Los rumores sobre una posible crisis matrimonial son relativamente recientes. Y las pistas surgieron justamente en sus redes sociales, donde la rubia pasó de ser Alice Campello Morata a solo Alice Campello. Además, ambos eliminaron información sobre su estado civil y cambiaron las fotos de perfil en las que aparecían juntos. Las que todavía se ven son las de tipo familiar, tanto nuevas como antiguas. A pesar de ello, Alice se refería a los rumores que hablaban de su separación con asombro por “la cantidad de mentiras que están diciendo”.

¿Cómo se conocieron Álvaro Morata y Alice Campello?

Álvaro Morata y Alice Campello iniciaron su relación en 2016. Morata seguía a la modelo en Instagram hasta que un día decidió escribirle, llevado por un estado depresivo. El deportista asegura que fue ella quien lo ayudó a salir airoso de ese difícil momento. En diciembre de ese mismo año, el galán le pidió matrimonio: se subió al escenario en la mitad de una función de El Mago Pop, y en junio de 2017 se casaron en Venecia. Tienen cuatro hijos: Alessandro y Leonardo (5), Edoardo (3) y Bella (1).

Mientras ellos hablan de adiós, sus fans esperan que algo ocurra y que retomen esa relación que parecía un fragmento de un cuento feliz.

