Jennifer López y Ben Afflek, cada uno va por su lado

Está furiosa con Ben Affleck o, al menos bastante, molesta. Jennifer Lopez vendió la mansión que tenían en común en Beverly Hills y está buscando otra en la misma zona. El actor, por su parte, ha comprado una nueva propiedad junto al mar. La separación entre ambos es cada vez más obvia. De hecho, ya no se les ve juntos en público ni compartiendo tareas cotidianas.

Pero el verdadero punto clave es la venta del inmueble en común. La Diva del Bronx fue vista el pasado fin de semana visitando mansiones en esa exclusiva zona, acompañada de su hija Emme. Como la casa que ha puesto a la venta está en el mercado por $ 68 millones, ahora busca una de igual valor, con cinco habitaciones y siete baños, según TMZ.

JLo regresó hace unos días de Nueva York, donde ella celebró su cumpleaños 55, sin Affleck, claro está. Según la prensa estadounidense, la actriz está muy contrariada, porque él no estuvo presente en los festejos de su aniversario y, ese mismo fin de semana, decidió comprarse una nueva casa. Cosas de famosos.

¿Cuántas veces se ha casado Jennifer Lopez?

Hasta el momento, Jennifer Lopez se ha casado en cuatro ocasiones. Su vida privada ha sido todo, menos aburrida. Durante más de quince años, la prensa rosa ha estado pendiente de sus relaciones tormentosas y sus rápidos compromisos.

Su primer enlace oficial fue en febrero de 1997, cuando contrajo matrimonio con el cubano Ojani Noa, quien ahora es actor y modelo, pero a quien JLo conoció cuando era mesero. Se divorciaron un año después, en el mes de enero. En abril de 2006, Lopez publicó un libro en el que aseguraba que Noa abusaba sexualmente de ella. Luego de eso, fueron a juicio y ella fue recompensada con $ 545.000.

Mantuvo luego un romance con el productor y rapero Sean Combs , a quien conoció cuando trabajaba en su álbum de debut On the 6. Ambos fueron arrestados en Nueva York, el 27 de diciembre de 1999, a causa de un tiroteo en el que ella no tuvo nada que ver, aunque Combs s´´i. Rompieron en el 2000, pero lo anunciaron un año después.

Su segundo esposo es su exbailarín de respaldo Cris Judd. La pareja oficializó su relación en septiembre de 2001 y dos meses después enfrentaron una fuerte crisis que terminó en divorcio en junio de 2002.

Fue entonces que empezó a relacionarse con Ben Affleck. Se comprometieron en noviembre de 2002, pero la boda fue cancelada a días de su celebración. Supuestamente, el actor le había sido infiel. Para ese momento, ya los medios se referían a ellos como 'Bennifer'. La popularidad del término fue tal, que se incluyó en los diccionarios urbanos. Eso no impidió que en enero de 2004 dieran por terminado su romance.

El mal momento empezó a palearlo con la compañía de su antiguo amigo Marc Anthony, con quien se casó en secreto en junio de 2004. El 7 de noviembre de 2007, durante la última noche de su gira, Lopez y Anthony confirmaron oficialmente que estaban esperando a su primer hijo. Anthony detalló que estaban esperando gemelos: "Mi hermana también tuvo gemelos, por lo que es una cosa hereditaria".

En febrero de 2008, nacieron los mellizos Maximilian David y Emme Maribel, en Long Island, Nueva York. La felicidad duró hasta poco: en julio de 2011, Jennifer y Marc anunciarion el divorcio que habían solicitado en abril de 2012.

Ben Affleck llegó nuevamente a su vida luego de que Lopez rompiera con el exbeibolista Álex Rodríguez, en 2021. Sin embargo, una vez más, lo que parecería un amor de ensueño, está nuevamente envuelto en el escándalo. Parece que el amor no es su fuerte.

