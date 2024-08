Ryan Reynolds: Así presentó a su esposa Blake Lively para Deadpool & Wolverine

El actor Ryan Reynolds habló por primera vez sobre como llegó a la decisión de hacer partícipe a su esposa Blake Lively en su éxito de taquilla, Deadpool & Wolverine.

Ella se puso el traje rojo para interpretar a la versión – aún más sexy- de Lady Deadpool. Se especuló su participación por semanas, pero es hasta ahora que está completamente confirmado. Esta revelación ha generado mucha curiosidad y entusiasmo entre los fans, quienes no esperaban ver a Lively en un papel lleno de acción.

En una entrevista reciente, Reynolds explicó con su característico sentido del humor sobre el proceso de selección. Fue en el podcast Not skinny but not fat, que dijo: “He estado durmiendo con ella”, bromeó Reynolds, refiriéndose a su relación marital. “No digo que esté disfrutando de la parte de dormir juntos, pero solo digo que yo sí”, añadió con su habitual toque humorístico.

Ryan Reynolds continuó desvelando más detalles sobre cómo se llegó a la decisión de presentar a Blake Lively como Lady Deadpool. “Sí, fue una de esas cosas en las que dices, ‘Bueno, ¿por qué no?’ Quiero decir, adelante, por supuesto. Quiero decir, estamos todos juntos allí de todos modos.

Volvámonos locos”, recordó Reynolds. Este enfoque casual y espontáneo parece haber funcionado a la perfección, creando una atmósfera divertida y emocionante en el set de filmación.

Además de su espontaneidad, Reynolds elogió enormemente el desempeño de Lively en el papel. “Sí, le encantó. Y es una de las personas más divertidas que conozco”, afirmó. La química entre la pareja no solo se refleja en su vida personal, sino que también se traduce en la pantalla, aportando una dinámica fresca y entretenida a la película.

La inclusión de Blake Lively en Deadpool & Wolverine no es la única sorpresa que los fans pueden esperar. La película está llena de cameos de varias estrellas, como jugadores.

