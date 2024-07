Deadpool & Wolverine: Apta para ‘niños grandes’, no para los chicos

Sangre. Esa palabra es la primera que salta a la mente -y en la pantalla-, al pensar en Deadpool & Wolverine. La cinta más roja del Universo Marvel ya está en cines desde hoy y vale la pena contagiarse de esa sensación gore y burda de los héroes.

La esencia del bocazas de Deadpool está impregnada en este filme que no es apto para menores de edad. Aunque se pueda creer que los personajes para cómics son para todo público, en esta película queda clarísimo que no. Por eso, en Estados Unidos es para mayores de 18 años, mientras que, en Ecuador, la censura quedó para más de 15.

Pero lo sangriento queda justificado. Hay tantas escenas de acción, peleas y chispas volando en esta tercera entrega, que es una forma de hacerle justicia a dos de los personajes con más furia del MCU: Deadpool y Wolverine.

Incluir al mutante, personificado por Hugh Jackmann, es un anuncio tácito de que todo es posible. Hace más de 20 años empezó con este papel, el actor parecía que lo había jubilado en la cinta de Logan (2017). Ahora tiene 55 años y les va a parecer increíble, pero está con mejor forma que en aquel entonces.

Deadpool & Wolverine llega a las salas como una forma de despedida del mercenario rojo... pero habrá que ver. Todo puede suceder. Incluso ser finalmente un invitado en la próxima cinta de Avengers, que está en reestructuración.

Las apariciones especiales son dulces caramelos para los más fanáticos, esos que llevan más de dos décadas apoyando a los éxitos y fracasos de sus héroes en la pantalla grande y chica. Nos pican las manos por contarles quiénes aparecen, pero es mejor disfrutarlo y echar suspiros de emoción en las salas. De seguro ese que tiene en mente, peleará junto a este par. Por eso, recomendamos alejarse de las redes sociales hasta que la mire.

La trama central transcurre en la búsqueda de un nuevo sentido en la vida de Wade Wilson, que usa la comedia y la violencia para conseguirlo. El multiverso, ese concepto de realidades interconectadas, se lleva al límite. Tanto es así, que el propio Deadpool confirma que se le salió de las manos a Marvel y que podrían dejarlo de lado para el resto de cintas.

En búsqueda de la redención y convertirse en un Avenger, el personaje de Ryan Reynolds fue creado casi a su imagen y semejanza, con chistes internos y grandes burlas a su vida privada y el del resto de personajes.

Esta es la única cinta de Marvel este año, un hecho poco acostumbrado a su acelerado ritmo. Algo que también es comentado por este antihéroe que no sabe quedarse callado y que destruye con palabras a sus jefes, Disney y Marvel. Burlarse de sí mismos es la clave.

El futuro según Shawn Levy

Shawn Levy es el director de Deadpool & Wolverine, su primera película de superhéroes, pero puede que no sea la última.

La película puede tener un importante impacto en el MCU al ser la única que se estrena este 2024. Así respondió al respecto: “He tenido la cabeza gacha durante mucho tiempo haciendo esta película. Ha sido una experiencia increíblemente gratificante y parece ser igualmente gratificante para Marvel. Así que, sin comprometerme con ningún detalle, no me sorprendería que Marvel y yo no hayamos terminado la relación el uno con el otro”.

Su creatividad y estilo fue bien recibido por Marvel, en una historia que se burla de los aciertos y fracasos de toda su historia. Desde la desaparición de 20th Century Fox, con un monumento en ruinas, hasta los títulos que quedaron en el limbo.

Hugh Jackman como Wolverine/Logan, Dogpool, y Ryan Reynolds como Deadpool/Wade Wilson. Jay Maidment/ Marvel Studios

Cantar en la sala

¿Karaoke o película? En Deadpool & Wolverine se unen las dos opciones. Desde la primera escena hay música popular que le hará tararear mientras vuelan objetos y partes del cuerpo.Es así que canciones de Nsync y Fergie ambientan las luchas más violentas.

El soundtrack oficial ya fue publicado en Spotify. Aquí algunas de las canciones:

Only you (The Platters)

Bye Bye Bye (Nsync)

Angel of the morning (Merrillee Rush & The Turnabouts)

Slash (Stray Kids)

Glamorous (Fergie)

Iris (The Goo Goo Dolls)

The Greatest Show (Hugh Jackman)

I’m with you (Avril Lavigne)

You’re the one that I want (The Grease)

Careless whisper (George Michael)

