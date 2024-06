Intensamente 2: Así es el impacto en la taquilla de las nuevas emociones

¿Qué sentimiento despierta Intensamente 2? Según fue consultando EXPRESIONES, es alegría. Y así lo reflejan también las redes sociales.

En Google Trends, en esta última semana ha tenido más de 3,4 millones de búsquedas, y en Twitter (X) es la tendencia número 2 en cines en toda América Latina.

Y aunque la gente ha puesto estados muy sensibles, porque le toca algunas fibras muy dentro de su corazón, la verdad es que con la cantidad de audiencia que ha ido a los cines esta emoción prima.

En esta segunda entrega, los espectadores se sumergen otra vez en la mente de la ahora adolescente Riley, que ya cumplió 13 años. Allí el cuartel general vive su primera crisis con la llegada de nuevas emociones.

Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado llevan mucho tiempo realizando una operación en la mente de la niña para ayudarla con su identidad. Pero ahora, el cuartel general se renueva con la llegada de Ansiedad. Y no está sola, aparece con Envidia, Vergüenza y Ennui.

Las emociones desde las salas

Acaba de pasar el primer fin de semana e Intensamente recaudó 55 millones de dólares en Estados Unidos y otros $ 140 millones en el resto del mundo, según Hollywood Reporter.

En Ecuador asistieron a las salas 520.000 personas. Disney Ecuador afirmó que es el estreno de Disney Pixar más grande de su historia.

La conversación en internet resalta el tratamiento de la ansiedad y otras emociones que aparecen a lo largo de la vida. Esta cinta no tiene miedo de abordar los sentimientos difíciles.

Su productora, Kim Collins, se refirió al respecto. “Lo que me parece hermoso de esta película es cómo reconoce que, a medida que los niños crecen y entran en la adolescencia, entran a jugar emociones más complejas. Y detrás de estos cambios hay fundamentos científicos, de modo que sabíamos que teníamos una historia con la que se pueden identificar niños, padres y todo el mundo”.

La película infantil pone a los padres a prueba, porque los enfrenta a una realidad que viven ellos todos los días con el crecimiento de sus chicos. ¿Pero qué opinan?

“En los últimos años se ha trabajado mucho con los niños en las emociones. Ahora lo ven en personajes con los que vinculan todo lo hablado en casa, en el colegio”, señala Rocío Fuente, madre de un pequeño de 5 años.

En el largometraje de animación, el derroche de sensaciones la desborda y pone a prueba a Riley de saber cómo canalizarla.

Nohemí Pico, madre de una preadolescente, piensa que se exageró y no se mostró la enseñanza de controlar lo que se piensa. “Es muy cierto que los adolescentes están en esa etapa del aburrimiento. Pero la ansiedad no es así como se presenta. Es una forma de exagerar lo que siente, aunque sí tienen un sube y baja de sus pensamientos. Hay que recordar que no hay que dejarlas entrar en shock para actuar, como pasó en la cinta”.

Escena del sistema de creencias de Riley. Pixar

Los creadores aseguran que lo más difícil fue el trabajo interno. Según la supervisora del proyecto, Amy L. Allen, la idea detrás del mundo de la mente de la primera película es la simplicidad gráfica. “Cuando tratas de traducir conceptos muy abstractos a formas físicas, a veces simplificarlos gráficamente ayuda al público a entender lo que son”, dice.

Pero al llegar la adolescencia esto tiene más complejidad. A veces abrumadora y desorganizada. Por eso, los diseñadores tuvieron que pensar cómo transmitir eso dentro del mundo de la mente sin competir con el detalle de lo real.

Así crearon una variedad de ámbitos nuevos para que los espectadores explorasen junto a los lugares ya conocidos que están deseando volver a ver.Lo más impactante de la historia es la creación del sistema de valores de Riley. Están representados por cuerdas que se extienden desde los recuerdos de sus experiencias de vida hasta su sentido de identidad.

Si se pulsa una cuerda, lo que Riley cree, opina o piensa se escucha con su propia voz. Estas metáforas han dejado sorprendidos a los cibernautas que ahora comparten sus sentimientos con memes y fragmentos de Intensamente 2.

