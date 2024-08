Renier Izquierdo: Su madre conoció a la nuera y al nieto en Cuba

La gente que no perdona nada ni a nadie comenta en las redes sociales que Renier Izquierdo, de TC, es frío y calculador; pero que ha tenido una gran debilidad, su madre, Yamilé, con quien se reencontró en Cuba. La señora conoció a su nuera, Antonella Moscoso, y a su nieto, Renier. Muchas emociones que se fundieron en besos y abrazos.

La semana pasada, el presentador del segmento 'Detrás de las estrellas' de 'De casa en casa' viajó con su familia. No faltan los que le aconsejan que lleve a su pareja a conocer los atractivos de la isla. Ya estuvieron en Varadero, una linda playa.

Su hijo está delicado de salud

La exreina Karime Borja está atravesando un complicado momento con su hijo, Mateo. “Volvió a ser ingresado al hospital con un dolor de barriga. En la mitad del proceso se lo cambió a UCI, porque una bacteria empezó a tomar su cuerpo y aquello desató convulsiones. Estaba muy grave, su vida pendía de un hilo. Por ello he estado perdida, pegada a los doctores y a Dios. De la nada comenzó a botar todo lo que estaba mal.

Él convulsiona mucho, tiene epilepsia refractaria. Sigamos en oración, que sea lo que Dios quiera, Él tiene el control de su vida, solo quiero que sea un niño feliz donde sea que esté, he llegado a comprender aquello aunque me duela el alma. No pueden hacerle nada quirúrgicamente, porque dejó de ser necesario, además está muy débil porque su cerebro convulsiona mucho. Se le están quitando sedaciones. Mi familia me sostiene, a él lo sostiene Dios, los doctores y sus padres. Día a día es un nuevo desafío con Mateo”, explica.

Danilo Carrera y Roberto Angelelli se reencuentran

Casi poco se sabe del presentador uruguayo Roberto Angelelli, quien vivió en Ecuador una larga temporada. Ahora reside en Miami y, durante las fiestas del 10 de agosto, estuvo a cargo de la conducción de la Expo Feria Ecuador Internacional en el Doral Culture Art Center.

Ahí estuvo Danilo Carrera, incluso lo presentó diciéndole: “Soy amigo de tu familia, eres muy chiquito para mí, yo ya estoy viejo”. El actor le respondió: “Yo también crecí viéndote, la admiración es mutua. Creo que también la admiración que tenemos por el pueblo ecuatoriano que ha venido de varias partes de Florida para estar en el evento. Quise venir de incógnito”.

Roberto luce canoso, con unas libras de más, pero conserva su sonrisa. Danilo también se saludó con el radiodifusor manabita Jorge Gutiérrez, conocido como JG.

