Jennifer Pazmiño sobre el padre de sus hijos: "Ha dejado de ser responsable”

Dicen que no todo lo que brilla es oro. Una prueba de ello es el siguiente caso. La expresentadora y exreina de belleza Jennifer Pazmiño expuso en las redes sociales una complicada situación por la que atraviesa con Wladimir Vargas, el padre de sus hijos mayores (Maximiliano y Wladimir) y que ahora vive en el extranjero.

“No peleen batallas que no son suyas, si le están escribiendo a esta persona no lo hagan porque la que sale fregada soy yo. Llevo meses tratando de comunicarme de buena manera. Soy una dama, nunca peleo nunca insulto, no solo por el tema económico he tratado de comunicarme, también por otros. No he obtenido ningún tipo de respuesta, ni por parte de su esposa con la que creí que tenía una buena relación. Ahora él escribe para reclamar.

Solo estoy exponiendo la situación que vivo actualmente. Me pide que cuente la verdad completa y la verdad completa la he expuesto siempre. Ha sido un padre amoroso, pero ha dejado de ser responsable económicamente”.

Desde el 2023 surgieron problemas

Según Jennifer esta situación no es nueva “viene desde junio del año pasado cuando se quedó sin trabajo. Acepté que me diera menos pensión, entendí la mala racha. Le advertí que no deje pasar mucho tiempo. En enero el aporte quedó en cero y además ocurrió algo que me marcó y fue la gota que derramó el vaso. Le pedí que venga (a Ecuador) a la graduación de primaria de su hijo. Me dijo que no podía, pedí ayuda a sus hermanos. Luego me entero que se había ido de viaje a Argentina, supuestamente le pagaron el viaje.

Wladimir Vargas. Redes sociales

Me di cuenta que se estaba haciendo el loco. Me marcó el dolor de mi hijo. Yo también me he ido de viaje pero siempre después de cumplir las responsabilidades con mis hijos. Si quiere hablar mal de mí y defenderse, que lo haga. Nunca he sido mantenida, ni siquiera cuando estuve en otro país apoyándolo en su carrera porque el trabajo de ama de casa, también es un trabajo. Esta es la verdad”.

Jennifer Pazmiño y Wladimir Vargas se casaron en 2011. Se divorciaron en 2018. Según informaciones de esa época cuando se declaró disuelto el vínculo matrimonial que existía entre ellos, se dejó claro la situación de sus dos hijos. Ellos tenían que vivir con su madre, como se ha dado. Las visitas eran abiertas, sin ninguna restricción. Además, se dejó estipulada la pensión para la manutención: 2.500 dólares.

Durante una temporada, ellos vivieron en Brasil. Antes Wladimir estuvo casado con la modelo Cecilia Niemes. Ahora él es pareja de Stephany Solórzano, quien se desempeña como nutricionista. Hasta el momento no se ha manifestado.

Mientras que Jennifer formó una nueva familia con Juan Andrés Ortega. En mayo del 2024 nació Agustina, la hija de ambos.

