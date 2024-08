Moisés Peñaloza: “En la vida del actor se escuchan muchos no”

Cuando el presentador, modelo y actor mexicano Moisés Peñaloza (32) se convirtió en el tercer hombre más guapo del mundo (por su participación en el certamen Mister Supranational 2022, desarrollado en Polonia) estuvo en Guayaquil. Acaba de debutar como protagonista de la telenovela 'El Ángel de Aurora', que se emite en el país por la señal internacional del Canal de las Estrellas.

En la producción se llama Ángel Gabriel y cuando era niño se lo arrebataron a su madre. Por ello creció con otra familia. Considera que todos los personajes tienen “algo de nosotros, porque les ponemos nuestra voz y tienen nuestro cuerpo”.

Comparte con actores de trayectoria, entre ellos Natalia Esperón, Jorge Salinas, Roberto Blandón, Gaby Rivero, René Casados y Rafael Novoa.

Antes de esta producción se lo vio en 'Minas de pasión', 'Si nos dejan', 'Diseñando tu amor', 'Médicos línea de vida', 'La Rosa de Guadalupe', 'Esta historia me suena' y 'Como dice el dicho'. Su oficio lo alterna con el de presentador en 'Me la juego', de Telehit, que se exhibe los viernes.

Es ingeniero electrónico y apasionado de los deportes. Montar a caballos, patinar, nadar, el karate y fútbol americano son algunas de las disciplinas que practica. Además le encantan las motos. Mide 1,85 metros y pesa 90 kilos.

Cuando visitó Ecuador era pareja de la actriz y presentadora Vanessa Arias (quien fue parte del programa Siéntese quien pueda). Esa historia de amor terminó y empezó otra con su compatriota Elaine Haro (20), cantante y actriz. El 18 de agosto cumplirá 21 años. Ninguno de los dos publica sobre esta relación en las redes sociales.

Casi tira la toalla

Los actores aspiran a protagonizar y a usted ya le llegó.

Tuve que hacer audiciones, hay que cumplir con el perfil. Es diferente en cada proyecto y cada personaje. Es parte del fruto que se empieza a recoger. Son ocho años de carrera, es un proceso. Durante el viaje, no sabemos lo que nos espera, en la vida del actor se escuchan muchos no. Cada producción suma y ayuda a cumplir los objetivos propuestos. Las grabaciones serán hasta diciembre.

Cuando le cerraron las puertas o simplemente su perfil no era el que buscaban, ¿consideró tirar la toalla?

Hace un año aproximadamente, estuve a punto de dejar la carrera. Atravesé una crisis. Después de la pandemia se reactivó el trabajo, pero no como se esperaba. Tampoco había el ingreso ni las oportunidades. Con mi participación en el concurso, viralicé mi nombre e imagen. Conversé con mi familia y analicé que no debía bajar la guardia y debía tener un abanico de cualidades y habilidades para ser persistente. Es una carrera en la que hay mucha competencia, mucho extranjero y talento nacional. Todos están siguiendo el protagónico.

Compartir escena con un elenco que no le pide favores a otro dramatizado exige estar muy preparado…

Tienen mucha experiencia, colmillo y tablas. Es un duelo de actuación. Aunque no tengo la misma trayectoria, hay que estar sintonizados con su energía, ser disciplinado e ir con las escenas estudiadas.

El actor de 32 años quiere llegar a Hollywood. Cortesía

¿Alguno de esos actores de experiencia le ha dado consejos?

Más que consejos, siempre los observo. Un maestro de la improvisación es René Casados. Cuando dicen ‘acción’, se mete en su personaje y continúa actuando hasta después de que apagan las cámaras. A Jorge Salinas no lograba descifrarlo porque es muy reservado, pero me ha recomendado cómo ser un actor más completo.

¿Pinta o talento?

¿Qué tanto ayudó la pinta y ser el tercer hombre más guapo del mundo?

Aquello tiene su pro y contra. El concurso me potencializó y ahora voltean a ver a Moisés Peñaloza. Me dio herramientas. Pero no es gracias al certamen que surgió la oportunidad de actuar, ni es por eso que me hice actor. Ya tenía una carrera en TV, teatro y cine. Estudié en el CEA, Centro de Educación Artística de Televisa. De nada serviría haber estado en ese concurso si, a la hora de hacer un casting, no lo lograra. Siempre hay que ser una mejor versión, porque como llegan las oportunidades, se van.

Nunca se sabe con la carrera actoral. A veces hay ofertas, otras no.

No se pueden hacer planes a largo plazo. Estoy concentrado en esta telenovela, no me da chance de pensar en otro proyecto, ni prepararme para otras audiciones. Tal vez un mes antes de finalizar las grabaciones se pueda conocer qué otras oportunidades hay. Quiero seguir protagonizando en todos los horarios de la empresa (risas), me encantaría hacer personajes memorables, que la gente los recuerde. Además estudiaré teatro musical, me interesa. Mi sueño a largo plazo es Hollywood. Es mejor no contar más de la cuenta. Antes protagonizar era un sueño, hoy es un objetivo logrado.

"El amor de mi vida"

Moisés tiene una nueva pareja sentimental, la cantante y actriz Elaine Haro, quien comentó en una entrevista que ambos compartieron en Telehit. Él se niega a dar muchos detalles. “Estamos manejando la relación muy en privado. Hemos tenido malas experiencias. Es nuestra relación y no del público”, expresa el actor y modelo.

¿A qué se refiere con ‘malas experiencias’?

Cuando se tiene pareja, algunos medios no se enfocan en lo profesional, sino en sacar la nota amarillista. Se desvía todo. Con ella llevo un año y tres meses. Estamos muy contentos, es más joven que yo. Es una niña hermosa, que me ha robado el corazón. Se llama ‘el amor de mi vida’ (risas).

¿El matrimonio es parte de sus planes cercanos o lejanos?

Es hacer equipo con otra persona. Formar una familia me parece el nivel más alto al que llega un ser humano, pero por ahora no. Estoy enfocado en mi carrera, solo tenemos una vida y no quiero decir ‘me habría gustado’.

Con 'papá ecuatoriano'

Para lograr uno de sus sueños, deberá dejar su tierra y empezar de nuevo en Hollywood.

No sé cuál es el camino, en su momento lo sabré. Cada actor tiene un proceso, no hay una regla. Lo importante por ahora es consolidar mi nombre y tener una buena trayectoria artística. Con más peso partir a otros países. Otra opción también es España. Los actores somos actores, pero a veces nos encasillan en las telenovelas. Claro que en el cine o teatro se maneja otro lenguaje, intenciones y ritmo, pero siempre trabajamos con las emociones, con nuestro cuerpo o voz. Sería 'padre' (bueno) cambiar esos pensamientos. Somos actores y punto.

Con Paulina Matos y José Pablo Minor. Cortesía

Usted tiene un ‘papá ecuatoriano’, el asesor Marco Tapia. ¿Cómo se dio esa relación?

Lo llamo así, lo conocí a través de la organización Miss México. Hemos hecho una linda amistad. Cuando vino a mi país lo invité para que esté en las grabaciones de la telenovela. Quería que conozca mi trabajo, mi entorno y se dio la oportunidad de que participe en una escena, en la peregrinación de San Judas. Los mexicanos somos muy devotos de San Judas y de la Virgen de Guadalupe.

