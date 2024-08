Renier Izquierdo: "Soy un cubano fogoso con su pareja"

Desde hace dos años Renier Izquierdo (27) vive en Ecuador, tras su participación en el reality turco 'El poder del amor'. El cubano (que salió de la isla cuando era un adolescente y residía en Estados Unidos) llegó a Guayaquil para ser parte de 'Soy el mejor' de TC.

Durante su permanencia en la ciudad, se enamoró de la bailarina Antonella Moscoso. Tienen un hijo, Renier Antonio, que cumplirá nueve meses el 13 de este mes. Incursionó en la farándula en el segmento 'Detrás de las estrellas' del programa familiar 'De casa en casa'.

Su imponente físico llama la atención. Mide 1,86 metros. Practica ejercicios durante dos horas diarias. EXPRESIONES lo interrogó.

Usted puede vivir legalmente en Estados Unidos, pero ha preferido quedarse en nuestro país cuando muchos se van en busca de oportunidades a otro lugar.

Inicialmente iba a venir por seis meses. A Miami llegué a los 15 años. Allá está mi familia. Soy ciudadano americano. En Cuba solo se encuentra mi mamá, Yamilé. Estamos en proceso para que salga de la isla. Pronto la iré a buscar para que se quede en Estados Unidos. Mis amigos me dicen que no entienden las razones por las que permanezco en Ecuador. Aparte de seguir en la TV, mi hijo y Antonella son los que me detienen. Siempre yo he sido muy independiente, pero ella es muy apegada a sus seres queridos.

Cuando se forma una familia, las prioridades cambian.

Nosotros tenemos que velar por el bienestar de nuestro hijo, así que en cualquier momento nos iremos. Quiero que estudie en Estados Unidos, que aprenda idiomas, que sea un hombre de bien y que logre lo que yo todavía no he conseguido.

Todavía tiene un largo camino por recorrer para conseguir lo que se proponga...

Personas con experiencia en Ecuador, ya sea como presentadores o periodistas, buscan reconocimiento internacional. Considero que la TV está en decadencia, existe poca producción nacional. Yo quiero seguir como actor o presentador, pero intentarlo en otros lugares.

¿Ser parte de un reality como 'El poder del amor' es una etapa superada?

Me hicieron dos propuestas, una en Turquía y otra en Miami, pero cuando se tiene un hijo, cambia todo. Para esos espacios es mejor estar soltero, sin familia, porque los participantes se exponen y se corre el riesgo de perder a la pareja por generar contenido.

Permanecer encerrado un par de meses o más no es seguramente una experiencia muy agradable.

No sé qué tal será convivir con otras personas durante las 24 horas del día. Yo creo que lo soportaría. Repito: se puede hacer mejor contenido si estás solo, no hay limitaciones. Antonella es celosa, no me deja (risas). Me encantaría ser parte de un reality de cocina o baile.

"No me meto con la sexualidad de nadie"

¿La farándula fue la única alternativa que tuvo para continuar en pantalla?

Soy hombre de retos. Se me dio la oportunidad y al convertirme en presentador de farándula, sabía que me iban a ver en algo diferente. En Ecuador se cree que hacer farándula es solo para destruir o dañar. No debe ser así. Trato de dar mi punto de vista, no hablo mal de la gente, no me interesa la vida de nadie. Hay gente que desayuna, almuerza y cena farándula; para mí no es así. Simplemente es una oportunidad para mostrarme en una faceta nueva y quitarme el título de chico reality.

Usted dijo que era el único hombre haciendo farándula. ¿A qué se refería? ¿A que hay muchos gais en este oficio?

Muchos me criticaron por ese comentario. Lo dije porque soy algo rudo y serio. Muchos presentadores son más chuchumecos y relajosos. Hay muchos que son hipócritas, se les dice algo, luego inventan o cambian.

¿Es homofóbico?

No me meto con la sexualidad de nadie. Tengo conocidos y amigos que son gais. Cada quien es libre de ser lo que quiera. Por algo será si algunos se sintieron afectados.

Cierta prensa culpó a Silvana Torres de haber pedido su cabeza en TC antes de ser compañeros en 'Detrás de las estrellas'.

Me llevo bien con ella, solo fueron especulaciones. Antes de iniciar el trabajo mantuvimos conversaciones. Hemos hecho un buen equipo con Silvana y Soraya Guerrero. Silvana me ayudó en mi crecimiento porque cuando ella era parte de De boca en boca me hacía notas y aquello siempre beneficia.

"Estoy a gusto conmigo"

A todos se ‘nos pelan los cables’ o nos salimos de nuestras casillas. ¿Qué lo hace enojar a usted?

(Risas) Antonella. No soy celoso, siempre acepté su trabajo, el baile. En el ámbito laboral me enoja el trato injusto, no tolero que me hablen de mala manera, que me alcen la voz y hasta he perdido trabajos por discutir con jefes. No dejo que nadie me pisotee, siempre me pongo por encima.

Ya tiene un hijo. Sin embargo, todavía no se ha casado con Antonella Moscoso.

Lo hemos conversado, el matrimonio no es una prioridad. Muchas personas llevan años sin casarse y están estables, otras se casan y al poco tiempo se separan. Tal vez más adelante daremos ese paso.

Si su pareja lo cela es porque da motivo.

No los doy. Talvez mi personalidad y costumbres son diferentes. Al principio chocamos por eso. Soy tajante y serio, no soy de los que se ríen todo el tiempo. Hay personas a las que les da recelo saludarme en la calle porque creen que soy antipático.

Del 1 al 10, ¿qué tan guapo se cree?

Talvez piensen que soy creído, pero yo me pongo 10. No necesito la aprobación de nadie, estoy a gusto conmigo. Muchos se miran en el espejo y no se gustan. No es mi caso.

Siempre existe una parte del cuerpo que nos gusta más que otra. ¿Cuál es la suya?

Mi estatura, soy alto, además ancho. No tengo que usar esteroides para aumentar musculatura o subir de peso. Todo Renier es natural, sin cirugías estéticas. Lo único falso son cuatro dientes delanteros, me hice un diseño de sonrisa. No me he colocado bótox en la cara, ni siquiera me gusta maquillarme para salir en pantalla.

"Estoy en rol de papá y esposo"

Aunque trate de ser fiel, siempre existirán las tentaciones.

Mi vida ha cambiado, estoy en rol de papá y esposo. Depende de mí qué permito. El otro día tuve un ‘pito’ con Antonella porque una fan me escribió pidiéndome un video y saludos. Le respondí que ya era tarde y que luego se lo mandaba, era solo un saludo. Entre los dos hay mucha confianza. Si surge algún inconveniente, tratamos de que quede en nuestras cuatro paredes, no hacemos show.

¿Ella es de las mujeres que revisan el teléfono de la pareja?

Ambos tenemos las claves de nuestros teléfonos. No tengo nada que ocultar, no me preocupa. No destruiría lo lindo que he construido con mi familia por un momento de placer.

¿Los cubanos son ‘calientes’?

Soy un cubano caliente con mi pareja. Me considero muy fogoso, me gusta estar en acción todo el tiempo. Por el niño, a veces estamos cansados y es complicado. Si un día no se da, no pasa nada. A Antonella también le gusta.

Con tanta ‘acción en la alcoba’, no tardará en llegar otro bebé.

Ella se cuida. Yo he dicho que quiero otro hijo en aproximadamente dos años para que sean contemporáneos. Quizá para el 2025 ya planifiquemos agrandar la familia, aunque la suegra (Betty) no nos deja. Siempre dice que ya tenemos uno. Antes de los 30 quiero ser padre de nuevo, un papá joven, para disfrutarlos al máximo.

¿Por qué Antonella debería confiar en usted?

No farreo, no salgo con amigos. Lo sagrado son mis dos horas de gimnasio. Es la única actividad que hago solo. Ella sabe que escogió y le tocó la mejor versión de Renier. He cambiado, dejé la vida loca. Es una excelente mujer y la quiero mucho. Me siento agradecido con la vida porque la puso en mi camino.

Las malas lenguas afirman que es muy figureti.

No me considero así. Yo la tengo clara: en un reality puedo discutir con el jurado o con algún compañero, lo que sea que se presente, pero en redes sociales no me ven haciendo de mi vida un show. De vez en cuando respondo a alguien, pero nada más.

¿Qué es lo peor que han dicho de usted?

En los dos años que llevo en Ecuador, me han dicho de todo: que hago show, que soy mantenido, creído, vividor y que no soy profesional. Que yo sea un hombre que crea en mí, no hace que sea creído.

¿Y mantenido?

Para nada. Nunca he parado de trabajar, ya sea en TV o con marcas. No me ha faltado dinero, gracias a Dios, para llevarlo a la casa.

No descarta volver a vivir en Estados Unidos. Gerardo Menoscal

¿En sus 27 años de vida se arrepiente de algo?

De haberme ido de Cuba y haber dejado a mi madre. Es algo que no he sanado. Pero si no me hubiera ido, no la podría ayudar. Lo que pasa en la vida es un aprendizaje para madurar y crecer. La vida no viene con un manual de instrucciones. Si así fuera, nadie se equivocaría. Sería un chiste y muy aburrida.

