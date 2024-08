Ben Affleck, ¿presume de una nueva conquista?

Es como si la vida de los famosos estuviera en un escaparate, con un público siempre deseoso de ver cómo se desarrollan sus amores y fracasos. Ahora es el turno de Ben Affleck, quien, tras su mediática separación de Jennifer Lopez, ha sido visto en compañía de Kick Kennedy, una activista de 36 años y la segunda de los seis hijos de Robert F. Kennedy.

Para muchos, Kick es físicamente parecida a Jennifer Garner, primera esposa de Ben Affleck y madre de sus tres hijos, aunque eso es cuestión de opinión. EXPRESIONES

Aunque no hay confirmación sobre el tipo de relación que une al actor con la sobrina nieta del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, los rumores de un posible romance no cesan. Y es que se los ha visto juntos, muy a gusto y compartiendo su tiempo libre. Page Six asegura que estuvieron en el emblemático restaurante Polo Lounge del Hotel Beverly Hills, así como en otros sitios de la ciudad de Los Ángeles.

¿Quién es Kick Kennedy?

Según testigos, el actor de 52 años se muestra de lo más alegre con su nueva compañía, sobre cuyo apellido parece pesar una maldición. Ella, al igual que muchos otros miembros de su familia, experimentó en 2018 la trágica pérdida de su novio, el heredero bancario y multimillonario Matthew Mellon, quien falleció de un ataque al corazón en Cancún, México.

La actriz nació como Kathleen Alexandra Kennedy, pero lleva su sobrenombre en honor a su tía abuela Kathleen ‘Kick’ Kennedy, quien murió en un accidente aéreo en 1948, a los 28 años.

Graduada en Historia y Teatro por la Universidad de Stanford, fue modelo y ha participado en series como Gossip Girl, The Newsroom y Curb Your Enthusiasm, así como en la película Fear and Loathing in Aspen (2021).

Entre sus logros personales se incluye haber escalado en 2010 el Monte Kilimanjaro en compañía de los actores Emile Hirsch y Jessica Biel, como una táctica para concientizar sobre la escasez de agua.

Kennedy, un apellido lleno de tragedias

No solo su novio, su tía y su tío abuelo tuvieron muertes trágicas. También su abuelo paterno, abogado y fiscal general de Estados Unidos, fue asesinado en 1968; cinco años antes, lo mismo había ocurrido con su tío abuelo John F. Kennedy, entonces presidente.

