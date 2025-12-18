'God Save The Queen' vuelve a Quito en mayo de 2026

El espectáculo rinde homenaje a una de las bandas británicas más famosas del mundo

“God Save The Queen”, el espectáculo homenaje a la banda británica Queen, regresará a Ecuador en 2026 tras una extensa trayectoria internacional.

La gira coincide con los 40 años del último concierto en vivo de Queen, un hito que enmarca esta nueva etapa del show. En ese contexto, la propuesta llega con una producción actualizada que recorre distintas etapas del repertorio de la banda formada en Londres en la década de 1970.

Queen fue formada por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, cuya mezcla de rock, teatralidad y armonías complejas los convirtió en uno de los grupos más influyentes del siglo XX.

Canciones como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, Don’t Stop Me Now y Another One Bites the Dust se encuentran entre sus temas más difundidos a nivel global, con numerosas reinterpretaciones y presencia recurrente en medios y eventos deportivos y culturales. Bohemian Rhapsody, en particular, alcanzó reconocimiento intergeneracional por su estructura innovadora y se mantiene entre los temas más reproducidos en plataformas digitales.

El espectáculo es liderado por el cantante argentino Pablo Padín, quien interpreta a Freddie Mercury. Desde su creación, “God Save The Queen” ha ofrecido más de 1.000 conciertos en diferentes países, con un formato que reproduce el sonido y la puesta en escena asociados a la banda original.

A lo largo de los años, el show se ha presentado en teatros y arenas de América Latina, Europa y Asia. En ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México y otras capitales de la región, ha ocupado escenarios como el Teatro Gran Rex y el Luna Park. En 2025, la agrupación realizó una nueva gira por Japón, además de una serie de conciertos en Europa y una presentación en Beirut, Líbano.

Regresar a América Latina

La puesta en escena incluye banda en vivo, iluminación, vestuario y un diseño sonoro orientado a recrear el formato de los conciertos de Queen. El repertorio recorre canciones representativas del grupo, interpretadas por Padín junto a los músicos que integran el proyecto.

La presentación en Quito está programada para el sábado 9 de mayo, a las 20:00, en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura.

Las entradas para el concierto en Quito estarán desde el viernes 19 de diciembre. Las localidades y precios son: Preferencia $35, Golden Box $50 y Queen Box $90. Los puntos de venta en Quito son Riocentro, Paseo San Francisco y el centro comercial El Recreo.

