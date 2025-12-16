The Rolling Stones cancelan gira por estadios en 2026: Esta es la razón

Aunque la gira fue descartada, el productor Andrew Watt reveló recientemente que se encuentran trabajando en un nuevo álbum

The Rolling Stones cancelaron los planes para una gira por estadios en 2026 en el Reino Unido y Europa, según confirmó una fuente cercana a la banda a Variety. El tour aún no había sido anunciado de forma oficial, pero formaba parte de las proyecciones del grupo para el próximo año.

De acuerdo con reportes citados por The Sun, la decisión estaría relacionada con la situación de salud del guitarrista Keith Richards, quien no habría podido comprometerse con el calendario propuesto. “Cuando se sentaron seriamente a hablar sobre la gira, Keith dijo que no creía poder comprometerse y que no le entusiasmaba la idea de una gran gira por estadios durante más de cuatro meses”., señaló un crítico musical estadounidense al medio británico.

La misma fuente indicó que la banda había evaluado salir de gira a inicios de este año, pero tampoco logró concretar ese plan. “La banda estaba considerando salir de gira a inicios de este año, pero tampoco logró concretarlo. Es difícil para sus fans, pero The Stones volverán a subir al escenario cuando estén listos”, añadió el reporte.

El futuro de The Rolling Stones

Aunque la gira fue descartada, el productor Andrew Watt reveló recientemente que la banda se encuentra trabajando en un nuevo álbum. En paralelo, Mick Jagger abordó temas relacionados con el paso del tiempo y la mortalidad en una entrevista reciente, mientras el futuro de las presentaciones en vivo del grupo permanece sin fechas definidas.

