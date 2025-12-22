"Dios lo bendiga mi pa": Jombriel reacciona a su ingreso en el playlist 2025 de Obama

El expresidente de Estados Unidos volvió a marcar agenda cultural con su playlist 2025. El ecuatoriano Jombriel está en lista

El radar cultural volvió a apuntar alto. Este diciembre, Barack Obama compartió su tradicional lista anual de canciones favoritas y, entre los 30 temas seleccionados para 2025, apareció un nombre que hizo eco en Ecuador: Jombriel. La reacción del cantante no tardó en llegar.

“Dios lo bendiga mi pa. ¡Ecuador arriba!”, escribió Jombriel en los comentarios del posteo de Instagram del exmandatario, luego de que su canción Vitamina, en colaboración con DFZM y Jotta, fuera incluida en la playlist. El mensaje acumuló miles de likes y se convirtió en uno de los más celebrados por los usuarios.

Un reconocimiento que cruza fronteras

La inclusión de Vitamina no fue un detalle menor. La lista de Obama reúne a artistas de alcance global como Lady Gaga y Blackpink, y confirma una marcada presencia latina con temas de Rosalía, Mora, De La Rose, Lil Naay y Myke Towers, además de Manuel Turizo, quien también figura con su colaboración En Privado.

Desde hace años, las playlists del expresidente son seguidas con atención por la industria musical, al punto de convertirse en un termómetro cultural que impulsa tendencias y amplifica carreras. Para Jombriel, este espaldarazo representa una vitrina internacional inesperada, pero poderosa.

Barack Obama comparte, todos los años, una selección que cada año marca tendencia y refleja su conexión con la escena musical global. cortesía

Un año clave para Jombriel y la música ecuatoriana

El gesto de Obama llega en un momento decisivo para el artista nacional. Según Spotify Wrapped 2025, Jombriel se consolidó como el músico más escuchado en Ecuador, reflejo de un crecimiento sostenido y de la conexión de su propuesta con nuevas audiencias.

En redes sociales, la reacción fue inmediata: orgullo nacional, mensajes de apoyo y la sensación compartida de que el sonido ecuatoriano empieza a ganar espacio en escenarios donde antes parecía lejano. La frase “Ecuador arriba” se repitió como consigna y celebración.

Más allá del listado anual, la reacción de Jombriel resume el impacto del reconocimiento: un artista local que cruza fronteras, una canción que entra en la conversación global y un país que se ve reflejado en una playlist seguida en todo el mundo.

