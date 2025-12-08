Tendencias 2026: así viene el año en tecnología, moda, redes y entretenimiento

El 2026 estará marcado por nuevas tendencias que buscan autenticidad en medio de una era de expansión tencnológica.

El 2026 llega cargado de expectativas y cambios que redefinirán la vida cotidiana. La aceleración tecnológica, la reinvención de la moda hacia la sostenibilidad y la discreción, la evolución de las redes sociales hacia interacciones más auténticas y la búsqueda de entretenimiento inmersivo son solo algunas de las claves que marcarán el año.

Las nuevas tendencias no se dan al azar, estos responden a los cambios sociales y culturales a nivel general. Aspectos de la economía mundial, las tendencias políticas y los acontecimientos de alto impacto moldean como las personas responden a estos cambios, traduciéndolo a las tendencias que se van desarrollando durante el año.

La IA como lenguaje universal

La inteligencia artificial continuará siendo protagonista en los avances tecnológicos. No se trata solo de asistentes virtuales, sino de agentes capaces de anticipar necesidades, personalizar experiencias y transformar industrias enteras. Para muchos, el uso de la IA puede ser visto como amenaza, la simplificación de tareas que antes eran realizadas por varias personas ahora las realiza un asistente virtual. Así mismo, actividades simples como la escritura de mensajes de texto o el análisis de contenido está siendo relegada a la IA.

Sin embargo, para otros el avance de estas herramientas dará espacio para nuevos avances tecnológicos, resultados más rápidos con un menor margen de error, conocimiento ilimitado y una nueva forma de explorar el mundo.

A pesar de las posturas, la IA no irá a ningún lado, por ende las personas deben encontrar formas de usarla a su favor. Los desafíos que trae el 2026 no se limitan al ámbito tecnológico: también son sociales, humanos y éticos. El éxito dependerá de dejar atrás el miedo a la disrupción de la inteligencia artificial y, en su lugar, reinventar las posibilidades que abre, transformando cada oportunidad en un espacio para innovar y generar valor.

Moda 2026: El 'lujo silencioso' y la contracultura del color

Durante el 2025 explotó la tendencia del 'lujo silencioso', siendo popularizada por plataformas como TikTok e Instagram donde los colores neutros y ropa con cortes formales y el estilo sastre era lo más popular. La tendencia, que viene del llamado 'old money', hace referencia al estilo de vestir de las personas de clase alta, usando marcas de lujo pero que no pueda ser identificada por la marca sino por la calidad de la prenda.

Esta tendencia, acompañada del 'clean look' (maquillaje sencillo, priorizando del cuidado de la piel) continuarán para el 2026. Sin embargo, durante los últimos meses del año también se ha ido popularizando una contracultura al llamado 'lujo silencioso'. En redes las personas han rechazado la tendencia y optan por ropa llamativa, formas únicas y maquillajes cargados de color. Esto como respuesta ante el auge de una moda que para muchos hace perder la identidad y pone al color y a la autoexpresión como sinónimo de 'vulgar' o 'anti estético'.

La narrativa para el 2026 estará dividida, por un lado el estilo minimalista que busca ser similar a la ropa de las personas de alta sociedad, y por otro lado el maximalismo, con maquillaje cargado y uso de prendas como símbolo de identidad.

Redes sociales: comunidades nicho y autenticidad

El ecosistema social vivirá en 2026 una transformación acelerada que obligará a marcas, anunciantes y creadores a replantear sus estrategias. El usuario, más informado y exigente que nunca, buscará control, transparencia y experiencias libres de fricción. La autenticidad será el valor más premiado, y las marcas capaces de conectar con propósito construirán relaciones duraderas en lugar de impactos efímeros.

La lealtad de marca se construirá fuera del embudo publicitario tradicional. Las malas experiencias de compra han disparado un 95 % las llamadas a boicot, lo que obliga a ver las redes sociales, incluyendo espacios conversacionales como Threads, no solo como impulsores de conversión, sino como el inicio de una relación.

Aunque las grandes redes seguirán dominando, crecerá el protagonismo de comunidades privadas en WhatsApp, Discord, Telegram y Reddit. Estos espacios segmentados, con vínculos estrechos y comunicación directa, se consolidan como terreno fértil para construir engagement y lealtad desde la conversación real.

El contenido generado por usuarios (UGC) también se afianza como pilar de autenticidad. Los consumidores confía más en contenido creado por otros usuarios que en publicidad tradicional. Videos de clientes, reseñas y testimonios aportan cercanía y credibilidad, especialmente entre jóvenes que desconfían de campañas demasiado “pulidas”.

Entretenimiento: experiencias inmersivas y narrativas híbridas

El entretenimiento en 2026 se redefine gracias a la convergencia entre lo físico y lo digital. La realidad extendida (XR) se convierte en un puente entre ambos mundos, permitiendo que conciertos, festivales y museos ofrezcan experiencias híbridas donde lo presencial se complementa con lo virtual. Esta integración abre la puerta a vivencias más inclusivas y accesibles, capaces de llegar a públicos globales sin perder la emoción del contacto directo.

Las narrativas interactivas también ganan protagonismo, transformando al espectador en parte activa de la historia. Series y películas incorporan mecanismos que permiten influir en el desarrollo de la trama, generando un vínculo más profundo con la audiencia.

Por su parte, el gaming social se consolida como un espacio de encuentro cultural. Los videojuegos trascienden el ocio para convertirse en comunidades globales que fomentan la colaboración, el intercambio y la construcción de identidades compartidas.

