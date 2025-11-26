Cientos de jóvenes asisten a misas virtuales en una iglesia del mundo Roblox, en Perú

La evangelización ha encontrado un nuevo espacio en el universo digital. En Chiclayo, Perú, la iglesia católica inauguró un templo dentro de la plataforma Roblox, donde se celebran misas virtuales en tiempo real. El proyecto, denominado “Chiclayo Eterno”, surgió como parte de una recreación digital de la ciudad y rápidamente se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales como TikTok.

Los asistentes ingresan con sus avatares, toman asiento en bancas virtuales y siguen la ceremonia transmitida en vivo por un sacerdote real. La experiencia combina elementos tradicionales del ritual católico con las dinámicas propias del videojuego, generando un espacio híbrido entre lo religioso y lo digital.

Jóvenes conectados con la fe

Uno de los aspectos más llamativos es la alta participación juvenil. La asistencia a estas misas virtuales ha aumentado respecto a las ceremonias presenciales tradicionales. La iniciativa busca crear un puente con una generación que pasa gran parte de su tiempo en entornos digitales y que muchas veces se siente distante de los espacios físicos de la iglesia.

El lanzamiento oficial se realizó el 14 de septiembre de 2025, y desde entonces la cuenta de TikTok @ChiclayoEterno ha superado los 40.000 seguidores, convirtiéndose en un canal clave para la difusión de las misas y actividades relacionadas. La propuesta ha sido bien recibida por adolescentes y jóvenes adultos, quienes encuentran en este formato una manera accesible y atractiva de participar en la vida religiosa.

Tecnología y tradición

La logística de estas ceremonias combina la transmisión en vivo con la interacción dentro del mundo virtual. Los avatares se ubican en una réplica digital de la Catedral de Chiclayo, mientras que el sacerdote oficia la misa desde un espacio físico, transmitido mediante plataformas de streaming. El uso de servicios tecnológicos como Amazon Web Services ha permitido garantizar la estabilidad de las transmisiones.

Este modelo no se limita a la misa dominical: también se han realizado actividades especiales como vigilias, charlas y encuentros comunitarios. La iniciativa demuestra cómo la iglesia puede adaptarse a los lenguajes digitales sin perder la esencia de sus rituales. Para muchos jóvenes, asistir a misa en Roblox se ha convertido en una experiencia novedosa que mezcla la solemnidad religiosa con la estética lúdica del videojuego.

Impacto del proyecto “Chiclayo Eterno”

Tras el éxito del proyecto “Chiclayo Eterno” varias iglesias han planteado implementar este formato de misas con el fin de atraer a las masas más jóvenes que en años recientes han disminuido su participación en la iglesia. El éxito en términos de participación es innegable: cientos de jóvenes se conectan cada noche para seguir las misas, y el fenómeno ha sido replicado en medios internacionales.

La iglesia peruana ha señalado que este modelo no busca sustituir las celebraciones físicas, sino complementarlas. El objetivo es ampliar el alcance de la evangelización y demostrar que la fe puede adaptarse a los cambios tecnológicos.

