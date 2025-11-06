¿Por qué todos están frustrados con el nuevo retraso de GTA VI?

Rockstar Games ha retrasado nuevamente el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI). La nueva fecha oficial es el 19 de noviembre de 2026. La compañía citó la "necesidad de más tiempo para alcanzar el nivel de calidad esperado por los fanáticos#, alargando la espera por uno de los títulos más anticipados de la historia.

¿Cuál es la nueva fecha de lanzamiento de GTA VI?

Daniel Noboa celebra en noviembre una Navidad de corte chavista Leer más

La espera por Grand Theft Auto VI se alarga una vez más. Rockstar Games anunció oficialmente que la nueva fecha de lanzamiento, en Ecuador y el resto del mundo, es el 19 de noviembre de 2026.

El juego, uno de los más esperados de la década, estaba originalmente previsto para 2025. Este ajuste suma seis meses adicionales al desarrollo. En un comunicado, Rockstar agradeció la paciencia de los jugadores y afirmó que el tiempo extra es para lograr "el nivel de calidad que [los fanáticos] esperan y merecen".

Rockstar no detalló problemas específicos, pero su insistencia en la "calidad" apunta a la enorme ambición del proyecto. GTA VI busca redefinir el género de mundo abierto, lo que implica desafíos técnicos significativos, y más cuando tanta gente lo ha esperado más de una década. El mundo ha cambiado, y más tecnológicamente.

Según análisis de la industria, hay tres factores clave detrás de esta decisión:

Perfeccionismo técnico: El juego se desarrolla en Vice City (una Miami ficticia) e incluirá, según filtraciones, un mapa más grande y dinámico que el de GTA V. Esto incluye sistemas complejos como clima interactivo, con huracanes que afectan el entorno, y una inteligencia artificial avanzada. Evitar el 'crunch' laboral: La industria ha criticado a Rockstar por las intensas jornadas laborales (conocidas como 'crunch') durante el desarrollo de Red Dead Redemption 2 (su otra gran 'obra maestra'. El retraso sugiere un enfoque más sostenible para priorizar el bienestar del equipo. Estrategia de mercado: GTA V (lanzado en 2013) sigue generando ingresos masivos. Rockstar puede permitirse el tiempo extra para asegurar que GTA VI domine el mercado en 2026 sin competencia directa.

¿Qué se sabe de la historia y las plataformas?

Grand Theft Auto VI regresa a la icónica Vice City, pero ambientada en la época actual, a diferencia del título de 2002 (basado en los 80).

La trama seguirá a una pareja criminal: Jason Duval y Lucia Caminos. El juego mantendrá su fórmula de acción y aventura en un mundo abierto. Estará disponible para PlayStation 5 y las consolas Xbox Series X y Series S. La versión para PC aún no tiene fecha confirmada.

RELACIONADAS Edgar Lama von Buchwald o el escándalo en dos patas

Algunos usuarios expresan molestia por el nuevo retraso, señalando el historial de la compañía. Otros, sin embargo, prefieren la espera: "Si es por el bien del juego, esperemos sea lo mejor", comentó un fan, aceptando la decisión a cambio de un producto pulido.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!