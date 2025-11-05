Las 'sorpresas' de Radiohead en su primer concierto en 7 años

La banda británica volvió a los escenarios en Madrid, España. Abrieron con 'Let Down' su hit viral en TikTok

Thom Yorke, vocalista del grupo, mostró un espectáculo diferente con el apoyo de las pantallas suspendidas en el escenario.

La banda británica Radiohead volvió a los escenarios este 4 de noviembre de 2025 en Madrid, tras una pausa de siete años. El concierto sorprendió a los fans al abrir con 'Let Down', un tema que ganó nueva vida gracias a TikTok, e incluir rarezas como 'Sit Down. Stand Up.', no tocada desde 2004, celebrando las dos décadas del álbum Hail to the Thief.

¿Qué canciones tocaron en su regreso?

El retorno de Radiohead no fue un simple repaso de éxitos. En un escenario circular rodeado de pantallas LED, la banda liderada por Thom Yorke ofreció un setlist de 25 canciones que equilibró clásicos con temas profundos.

La mayor sorpresa fue la apertura con 'Let Down', una canción del icónico OK Computer (1997) que, curiosamente, se ha vuelto viral en plataformas como TikTok durante la ausencia de la banda. Además, desempolvaron 'Sit Down. Stand Up.', interpretada por primera vez en 21 años.

Thom Yorke en el teclado. CORTESÍA del usuario en IG: @twoshortdays

Tras sus fechas en Madrid, Radiohead continuará su recorrido europeo hasta finales de año. La gira incluye paradas múltiples en ciudades clave:

Bolonia, Italia

Londres, Reino Unido

Copenhague, Dinamarca

Berlín, Alemania

El repertorio interpretado esa noche estuvo compuesto por: 'Let Down', '2 + 2 = 5', 'Sit Down. Stand Up.', 'Bloom', 'Lucky', 'Ful Stop', 'The Gloaming', 'Myxomatosis', 'No Surprises', 'Videotape', 'Weird Fishes / Arpeggi', 'Everything in Its Right Place', '15 Step', 'The National Anthem', 'Daydreaming', 'A Wolf at the Door', 'Bodysnatchers', 'Idioteque', 'Fake Plastic Trees', 'Subterranean Homesick Alien', 'Paranoid Android', 'How to Disappear Completely', 'You and Whose Army?', 'There There' y 'Karma Police'.

La banda confirmó previo a la gira que no manejan una lista única de canciones para todos los conciertos, pues manifiestan que tienen el deseo de tocar todos los éxitos que se pueda, ya que "tienen bastantes".

¿Por qué hubo polémica antes del show?

El regreso estuvo marcado por declaraciones políticas. Días antes del show, Thom Yorke afirmó al medio Sunday Times que "absolutamente no" se presentaría en Israel actualmente, distanciándose de la polémica actuación de la banda en Tel Aviv en 2017.

Yorke citó su rechazo al régimen de Netanyahu, aunque reconoció la compleja posición debido a que el guitarrista Jonny Greenwood tiene familia allí y difiere respetuosamente de su postura.

Esta tensión geopolítica sigue a la banda, recordando el incidente en Melbourne donde Yorke abandonó el escenario tras ser increpado por un manifestante propalestina.

