Black Friday 2025: los mejores descuentos gamer del año que no puedes dejar pasar

Si buscas juegos, consolas o equipos a precios bajos, este es el momento de llenar tu biblioteca digital o adelantar regalos

Los jugadores buscan las mejores ofertas del Black Friday en videojuegos y hardware.

Aunque el Black Friday se celebrará oficialmente el viernes 28 de noviembre, el mundo gamer no esperó ni un minuto para lanzar sus primeros mega descuentos. Desde plataformas digitales hasta tiendas físicas, las rebajas ya están corriendo y prometen convertirse en una de las temporadas más fuertes del año para quienes quieren renovar su colección, mejorar su setup o cazar ese juego que llevan meses esperando.

Hay precios que caen hasta un 90%, recompensas extra, juegos desde un dólar y promociones en consolas, accesorios y equipos de alto rendimiento. Y lo mejor es que muchas de estas ofertas ya están activas y seguirán sumándose más conforme se acerque la fecha oficial.

Epic Games Store: descuentos de impacto y 20% en recompensas

La Epic Games Store arrancó el Black Friday y Cyber Monday 2025 con promociones que están haciendo correr a más de uno. Además de tener rebajas que llegan hasta el 90%, la plataforma devuelve 20% en recompensas Epic, un plus perfecto para quienes planean comprar más de un título.

Entre los juegos más sonados de esta temporada figuran:

Alan Wake 2 Deluxe Edition

Ready or Not: Digital Deluxe Edition

Battlefield™ 6 Phantom Edition

Dying Light: The Beast Deluxe

Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition

Las ofertas estarán disponibles hasta el 2 de diciembre a las 17:00

Store Games Ecuador: grandes títulos para PlayStation y Nintendo

Si lo tuyo son los juegos físicos, Store Games Ecuador también se sumó con rebajas de hasta 80% en títulos populares para distintas consolas. Entre los más buscados se encuentran:

Call of Duty: Black Ops 7 (PS5)

Grand Theft Auto V (PS4)

Marvel’s Spider-Man Game of the Year Edition (PS4)

Kirby Air Riders – Nintendo Switch 2 (exclusivo)

Una oportunidad ideal para ampliar la colección sin vaciar la cartera.

Gamers aprovechan los descuentos del Black Friday 2025 en juegos y consolas. Canva

Juegos D Ecuador: ofertas desde $1 para PS4 y PS5

En redes sociales, Juegos D Ecuador anunció que varios de los “títulos más esperados” para PlayStation 4 y PlayStation 5 tienen descuentos de hasta 80%. Lo más llamativo es que hay juegos desde $1.00 y $2.00.

Para ver la lista completa, invitan a visitar todas sus plataformas digitales.

NomadaWare: laptops, tarjetas gráficas y accesorios gamer

El Black Friday también llega al hardware. NomadaWare publicó en su portal una variedad de equipos y accesorios gamer en promoción, incluyendo:

Laptops para gaming

Tarjeta de video Gigabyte Gaming

Volante + pedales Logitech G923 TrueForce (PS4, PS5 y PC)

Teclado Logitech G G213 Black

Sillas ergonómicas y monitores

Perfecto para quienes buscan actualizar su setup sin pagar precio completo.

Amazon y PlayStation: rebajas oficiales por tiempo limitado

En el gigante Amazon también abundan los dispositivos gamer con descuento , desde audífonos y teclados hasta accesorios especializados.

Por su parte, PlayStation lanzó sus propias ofertas del Black Friday 2025 , vigentes desde el 21 de noviembre. Las promociones incluyen consolas, videojuegos y accesorios oficiales.

¿Cómo obtener los descuentos de PlayStation?

Los precios rebajados están disponibles en:

PlayStation Store

direct.playstation.com

PlayStation Gear

Tiendas y distribuidores autorizados

Las ofertas pueden variar según el país, por lo que PlayStation recomienda revisar el sitio oficial para conocer las promociones locales.

