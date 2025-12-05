Color Pantone 2026 divide a las redes: elogios, críticas y memes sobre Cloud Dancer
La elección de Pantone sigue siendo un importante reflejo de las tendencias globales
El anuncio del Color del Año 2026 realizado por el Pantone Color Institute ha desatado una oleada de reacciones en las redes sociales. El color elegido, denominado "Cloud Dancer" (PANTONE 11-4201), es un blanco suave y equilibrado, con una mezcla de tonos cálidos y fríos que la institución describe como "avelanado y sereno". Sin embargo, mientras algunos usuarios elogian la elección por su elegancia y versatilidad, otros no han tardado en mostrar su descontento, y los memes han comenzado a invadir X e Instagram.
2026 @pantone Color of the Year...Cloud Dancer— Selena Ramkeesoon (@SRamkeesoon) December 5, 2025
It’s “a billowy white imbued with serenity, it invites true relaxation and focus, allowing the mind to wander and creativity to breathe.” #Pantone2026 #CloudDancer @DualStarideas pic.twitter.com/SkUw7Z66yu
Elogios y aprecio por la serenidad
Muchos usuarios han acogido el anuncio con entusiasmo, destacando las cualidades calmantes y sofisticadas de "Cloud Dancer". Los diseñadores y expertos en interiores han elogiado la elección como una opción perfecta para espacios que buscan transmitir tranquilidad y armonía.
Pantone 2026: Cloud Dancer es el nuevo color del año, el primer blanco de su historiaLeer más
Para algunos, el color evoca sensaciones de serenidad, algo especialmente apreciado en tiempos de estrés e incertidumbre.
¿Es realmente innovador?
Por otro lado, no todo ha sido elogios. El color blanco, aunque elegante, ha generado cierta controversia, con críticos que cuestionan si Pantone ha elegido realmente un tono innovador.
Algunos seguidores de la marca Pantone también señalaron que la elección de un tono tan neutral podría ser una falta de audacia.
Pantone just dropped the 2026 Color of the Year: Cloud Dancer. Basically a crisp, clean white that makes it feel like it's chosen for those who want a clean slate next year. pic.twitter.com/GjGr7a7XcK— jisolates 🇵🇭 | Logo Designer (@jisolates) December 5, 2025
Memes inundaron las redes sociales
Como era de esperarse, la elección de "Cloud Dancer" también generó una ola de memes. Algunos usuarios compararon el color con el blanco de las paredes de su casa o con el blanco de las nubes, mientras que otros lo llamaron el color del año para aquellos que no pueden decidirse entre los colores.
Cloud Dancer????!!!— 😙 (@chalsung) December 5, 2025
Gfriend???? https://t.co/59LbcQdEzo
Pantone: Color of the Year is Cloud Dancer (white)— Eden Folwell (@edenfolwell) December 5, 2025
So… bad breath, spoiled milk, that house, and ice? #Pantone2026 pic.twitter.com/TgMNErow3N
#Pantone2026 inspirado en el gran #JuanGabriel pic.twitter.com/B7gyBEA26f— Stefania Arredondo (@stef_arredondo) December 4, 2025
La elección de Pantone sigue siendo un importante reflejo de las tendencias globales. Como cada año, el Color del Año tiene un impacto significativo en la moda, el diseño de interiores, y la industria del marketing. La elección de "Cloud Dancer" también puede ser vista como una respuesta al creciente deseo de simplicidad y claridad en un mundo lleno de incertidumbres.
Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO