Pantone revela el color del año 2026.
Pantone revela el color del año 2026.Cortesía

Color Pantone 2026 divide a las redes: elogios, críticas y memes sobre Cloud Dancer

La elección de Pantone sigue siendo un importante reflejo de las tendencias globales

El anuncio del Color del Año 2026 realizado por el Pantone Color Institute ha desatado una oleada de reacciones en las redes sociales. El color elegido, denominado "Cloud Dancer" (PANTONE 11-4201), es un blanco suave y equilibrado, con una mezcla de tonos cálidos y fríos que la institución describe como "avelanado y sereno". Sin embargo, mientras algunos usuarios elogian la elección por su elegancia y versatilidad, otros no han tardado en mostrar su descontento, y los memes han comenzado a invadir X e Instagram.

Elogios y aprecio por la serenidad

Muchos usuarios han acogido el anuncio con entusiasmo, destacando las cualidades calmantes y sofisticadas de "Cloud Dancer". Los diseñadores y expertos en interiores han elogiado la elección como una opción perfecta para espacios que buscan transmitir tranquilidad y armonía.

"Cloud Dancer": El Blanco Sereno de Pantone es la Respuesta a un Mundo Frenético en 2026

Pantone 2026: Cloud Dancer es el nuevo color del año, el primer blanco de su historia

Para algunos, el color evoca sensaciones de serenidad, algo especialmente apreciado en tiempos de estrés e incertidumbre.

¿Es realmente innovador?

Por otro lado, no todo ha sido elogios. El color blanco, aunque elegante, ha generado cierta controversia, con críticos que cuestionan si Pantone ha elegido realmente un tono innovador.

Algunos seguidores de la marca Pantone también señalaron que la elección de un tono tan neutral podría ser una falta de audacia.

Memes inundaron las redes sociales

Como era de esperarse, la elección de "Cloud Dancer" también generó una ola de memes. Algunos usuarios compararon el color con el blanco de las paredes de su casa o con el blanco de las nubes, mientras que otros lo llamaron el color del año para aquellos que no pueden decidirse entre los colores.

La elección de Pantone sigue siendo un importante reflejo de las tendencias globales. Como cada año, el Color del Año tiene un impacto significativo en la moda, el diseño de interiores, y la industria del marketing. La elección de "Cloud Dancer" también puede ser vista como una respuesta al creciente deseo de simplicidad y claridad en un mundo lleno de incertidumbres.

