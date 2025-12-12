Cómo acceder al crédito Miti-Miti en Ecuador: requisitos y beneficios del programa

Es un apoyo económico directo del Estado, que asume el 50% de la tasa de interés del préstamo hipotecario

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), mantiene en marcha el programa de crédito hipotecario MITI-MITI, una iniciativa destinada a facilitar el acceso de las familias ecuatorianas a viviendas sociales y públicas.

El mecanismo consiste en un apoyo económico directo del Estado, que asume el 50% de la tasa de interés del préstamo hipotecario, mientras que el beneficiario cubre el porcentaje restante. De esta manera, el crédito se otorga con una tasa preferencial del 4,99%, lo que, según el MIT, busca reducir las barreras para la adquisición de una vivienda digna.

Requisitos para aplicar el crédito

Para acceder al beneficio, los postulantes deben cumplir con ciertos criterios. Entre ellos, contar con nacionalidad ecuatoriana o residencias permanentes y visas específicas, como las de protección internacional, excepción o razones humanitarias.

Además, deben presentar la documentación exigida por el ente rector de la política financiera y por la entidad bancaria o de la economía popular y solidaria donde se tramite el crédito. El programa está dirigido exclusivamente a quienes buscan adquirir su primera vivienda, por lo que los solicitantes no deben poseer un inmueble propio.

Proceso de postulación

Los interesados pueden iniciar el proceso seleccionando un proyecto habitacional disponible en el portal oficial del MIT (www.mit.gob.ec/miti-miti/). Posteriormente, deben acercarse a una institución financiera aliada para continuar con la solicitud del crédito hipotecario bajo la tasa preferencial.

El Gobierno señaló que este esquema de financiamiento forma parte de su política de fortalecimiento del acceso a vivienda y de dinamización del sector de infraestructura y construcción en el país.

