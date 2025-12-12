Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

El crédito hipotecario MITI-MITI es una iniciativa destinada a facilitar el acceso de las familias ecuatorianas a viviendas sociales y públicas.
El crédito hipotecario MITI-MITI es una iniciativa destinada a facilitar el acceso de las familias ecuatorianas a viviendas sociales y públicas.Cortesía

Cómo acceder al crédito Miti-Miti en Ecuador: requisitos y beneficios del programa

Es un apoyo económico directo del Estado, que asume el 50% de la tasa de interés del préstamo hipotecario

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), mantiene en marcha el programa de crédito hipotecario MITI-MITI, una iniciativa destinada a facilitar el acceso de las familias ecuatorianas a viviendas sociales y públicas.

(Te invitamos a leer: $250 millones para programa Miti-Miti: ¿Quién puede acceder a casas subsidiadas?)

El mecanismo consiste en un apoyo económico directo del Estado, que asume el 50% de la tasa de interés del préstamo hipotecario, mientras que el beneficiario cubre el porcentaje restante. De esta manera, el crédito se otorga con una tasa preferencial del 4,99%, lo que, según el MIT, busca reducir las barreras para la adquisición de una vivienda digna.

Requisitos para aplicar el crédito

Para acceder al beneficio, los postulantes deben cumplir con ciertos criterios. Entre ellos, contar con nacionalidad ecuatoriana o residencias permanentes y visas específicas, como las de protección internacional, excepción o razones humanitarias. 

RELACIONADAS
casa
El programa está dirigido exclusivamente a quienes buscan adquirir su primera vivienda.CANVA

Además, deben presentar la documentación exigida por el ente rector de la política financiera y por la entidad bancaria o de la economía popular y solidaria donde se tramite el crédito. El programa está dirigido exclusivamente a quienes buscan adquirir su primera vivienda, por lo que los solicitantes no deben poseer un inmueble propio.

(Te puede interesar: ¿Cuál es el banco más solvente y el que más préstamos dio en Ecuador en 2025?)

Tarjetas de crédito

Tarjetas de crédito: ¿Cómo usarlas para emprender sin pagar un centavo en intereses?

Leer más

Proceso de postulación

Los interesados pueden iniciar el proceso seleccionando un proyecto habitacional disponible en el portal oficial del MIT (www.mit.gob.ec/miti-miti/). Posteriormente, deben acercarse a una institución financiera aliada para continuar con la solicitud del crédito hipotecario bajo la tasa preferencial.

El Gobierno señaló que este esquema de financiamiento forma parte de su política de fortalecimiento del acceso a vivienda y de dinamización del sector de infraestructura y construcción en el país.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cómo acceder al crédito Miti-Miti en Ecuador: requisitos y beneficios del programa

  2. Corte declara error inexcusable de la exministra Ivonne Núñez: ¿Por qué?

  3. El Presidente de Perú llegó a Quito: ¿Qué hay detrás de su visita al país?

  4. Elba, Virginia, Jombriel y más: las rupturas de famosos ecuatorianas en 2025

  5. Regalos navideños 2025: opciones fáciles y económicas

LO MÁS VISTO

  1. Militares y agentes municipales intervienen La Bahía por el espacio público

  2. El precio del cacao se desinfla, pero Ecuador exporta más

  3. Tarifas de parque Samanes: Aquí los costos formalizados por el Municipio de Guayaquil

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de diciembre

  5. Aquiles Álvarez dijo qué le pidió Correa cuando llegó a la Alcaldía de Guayaquil

Te recomendamos