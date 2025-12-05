¿Cuál es el banco más solvente y el que más préstamos dio en Ecuador en 2025?

Banco del Pacífico lidera en solidez financiera; Pichincha domina con $12.339 millones en cartera de créditos al cierre de 2025.

El pasado jueves se celebró el Día de los Bancos en Ecuador y los números del sector revelan quién lidera en solidez financiera y en colocación de créditos. Banco del Pacífico se posiciona como el más solvente del país, mientras que Banco Pichincha domina ampliamente en préstamos, con una cartera de $12.339 millones.

Solvencia: Pacífico lidera el ranking

Banco del Pacífico encabeza la lista con un indicador de solvencia de 1,1278, según datos de la Superintendencia de Bancos hasta octubre de 2025. Esto significa que, por cada dólar que debe, cuenta con $1,13 en activos para respaldarlo. Le siguen:

● Banco Pichincha: 1,1128

● Banco Bolivariano: 1,1088

● Banco Internacional: 1,1068

● Banco General Rumiñahui: 1,1063

Para evaluar la solvencia de los bancos cuando no se dispone de información regulatoria más detallada, la medida más utilizada es la relación entre activos totales y pasivos totales. Este indicador refleja cuántas veces los activos pueden cubrir las obligaciones del banco y, según el economista Francisco Borja, docente de la Universidad San Francisco de Quito, “es el típico que se utiliza para el ranking, porque permite comparar de forma homogénea la posición de cada institución dentro del sistema”.

Estos resultados revelan la madurez del sector financiero ecuatoriano. “Afortunadamente tenemos un sector bancario de mucha madurez que ha aprendido muy bien las lecciones del pasado”, señala Borja. Los bancos medianos y grandes siguen estándares internacionales de Basilea, más exigentes que las normas locales, y “mantienen reservas y liquidez más estrictas de lo que les pide la ley”. Esto significa que guardan más dinero como respaldo en lugar de prestarlo todo, lo que les da solidez, aunque limita su crecimiento.

Líderes en colocación de créditos

En materia de préstamos, Banco Pichincha domina el mercado con una cartera de $12.339 millones, más del doble que su seguidor más cercano. Le siguen:

● Banco Guayaquil: $6.274 millones

● Banco del Pacífico: $6.013 millones

● Produbanco: $5.819 millones

Solo estas cuatro instituciones concentran el 77% de todos los créditos del sistema.

Según Borja, el crecimiento de los préstamos este año se concentró en dos segmentos: consumo y crédito productivo. Los bancos están tratando de incorporar a personas que históricamente no han tenido acceso al sistema financiero. “Los bancos crecen en el sector no bancarizado y consumo, tratando de traer a esas personas hacia el crédito”, explica. En cambio, los créditos productivos —que las empresas usan como capital de trabajo— se mantienen relativamente estables, pues representan menor riesgo de impago.

Sin embargo, esta apuesta por el consumo también muestra vulnerabilidades. Son los créditos más sensibles a cambios económicos. “Si las personas ven que hay menos trabajo o incertidumbre laboral, tienden a transformar un consumo corriente a diferidos”, advierte el economista. No obstante, las proyecciones para 2026 no muestran riesgos graves para la banca.

El liderazgo del Pacífico en solvencia y de Pichincha en colocaciones refleja un sector que privilegia la estabilidad y mantiene una prudencia financiera superior a los requerimientos regulatorios.

