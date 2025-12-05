Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

NETFLIX (11398727)
La plataforma pagará 27,75 dólares por acción a WBD, valorando la empresa en 72.000 millones de dólares, excluyendo la deuda.Archivo / Expreso

Netflix compra Warner Bros Discovery por casi $ 83.000 millones

Se trata de la mayor inversión en el sector del entretenimiento

El gigante del streaming Netflix comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi 83.000 millones de dólares, anunciaron ambas empresas este viernes en un comunicado conjunto.

RELACIONADAS

Con la operación, Netflix se hará con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max. Se trata de la mayor adquisición en el sector del entretenimiento desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019.

Fachada de la sede de la entidad, ubicada en el centro de Guayaquil.

EXPRESO, a la espera de una respuesta de CFN sobre millonaria transacción

Leer más

La plataforma pagará 27,75 dólares por acción a WBD, valorando la empresa en 72.000 millones de dólares, excluyendo la deuda.

Según medios estadounidenses, el consejo de administración de Warner Warner Bros Discovery aspiraba a una cifra cercana a los 75.000 millones, fuera de la deuda.

"Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo", dijo el director general de Netflix, Ted Sarandos, en el comunicado conjunto.

"El anuncio de hoy combina dos de las mayores compañías de narración de historias del mundo", dijo a su vez David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros Discovery.

- Las historias del "próximo siglo" -

En junio, WBD anunció su intención de separar sus sectores de streaming y estudios de cine en dos empresas distintas cotizadas en la Bolsa.

"Esta separación debería completarse en el tercer trimestre de 2026, antes de la finalización de esta transacción", señala el comunicado.

Desde hace décadas, WBD ha producido clásicos del cine como "Casablanca" y "Citizen Kane", pero también éxitos más recientes como las series "Juego de Tronos" y "The Sopranos" o las películas de "Harry Potter".

Netflix, a su vez, produjo éxitos globales modernos como la serie "Stranger Things", "KPop Demon Hunters" y "El juego del calamar".

"Juntos podremos darle a las audiencias más de lo que aman y ayudar a definir el próximo siglo de la narración", agregó Sarandos.

RELACIONADAS

La batalla del streaming y la caída de la televisión tradicional han provocando importantes reorganizaciones estratégicas entre los grandes actores estadounidenses.

Siembras de banano

El mapa bananero de Ecuador se expande en medio de tensiones del sector

Leer más

Para competir con Netflix y Disney, sus rivales buscan unirse para fortalecerse en el streaming y mejorar su rentabilidad.

El gigante Amazon adquirió en 2021 el mítico estudio de Hollywood MGM por 8.450 millones de dólares, haciéndose con un catálogo de más de 4.000 películas, entre ellas las de "James Bond" y "Rocky".

Según el New York Post, funcionarios de la Casa Blanca se habrían mostrado preocupados por la posible adquisición de WBD por parte de Netflix, porque, según ellos, podría otorgar a la plataforma de video una posición dominante en el mercado estadounidense de contenidos.

La transacción, que fue aprobada unánimemente por las juntas directivas de ambas empresas, se cerrará dentro de 12 a 18 meses, dijeron.

Paramount Skydance y el operador Comcast también estaban en la contienda para la compra de Warner Bros Discovery.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Alerta 5 al 7 de dic: 29 playas con bandera roja por fuerte oleaje. Lista completa

  2. Fatal accidente Simón Bolívar: La víctima y qué vías están cerradas hoy en Quito

  3. Artistas ecuatorianos revelación 2025: los que más crecieron en YouTube y Spotify

  4. Sospechosos del asesinato de madre en Guayaquil quedan en prisión preventiva

  5. Netflix compra Warner Bros Discovery por casi $ 83.000 millones

LO MÁS VISTO

  1. EXPRESO, a la espera de una respuesta de CFN sobre millonaria transacción

  2. El proceso judicial de Pepe Tola: una historia de 11 años marcada por la controversia

  3. ¿Qué requisitos deben cumplir los jubilados para recibir el décimo tercer sueldo?

  4. ¿Qué es ‘La lista negra de las girls’? El registro de infieles que ya llegó a Ecuador

  5. El expresidente prófugo pierde Guayas y gana su movimiento | Por Roberto Aguilar

Te recomendamos