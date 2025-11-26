Netflix colapsa en el día del estreno de Stranger Things 5: usuarios reportan caída

Netflix sufrió una caída justo en el estreno del primer bloque de Stranger Things 5, según reportes de usuarios en redes

La última temporada de Stranger Things genera una avalancha de usuarios y colapsa Netflix.

Lo que debía ser una noche de celebración para los fans de Stranger Things terminó convirtiéndose en un caos digital. Este miércoles 26 de noviembre se lanzó el primer bloque de la quinta y última temporada de la exitosa serie, pero la emoción duró poco: Netflix se cayó en pleno estreno, según reportaron cientos de usuarios en redes sociales como X e Instagram.

Te invitamos a leer | Dua Lipa abrirá taquería en Ciudad de México durante su gira Radical Optimism Tour

“Netflix se ha caído”: los memes estallan en redes

Minutos después del estreno, las publicaciones comenzaron a multiplicarse. “NETFLIX SE HA CAÍDO, REPITO, NETFLIX SE HA CAÍDO”, escribían algunos usuarios, acompañando el mensaje con memes, capturas de error y comentarios de frustración.

Otros se preguntaban si el colapso tenía una explicación evidente: “¿Cuánta gente estará viendo #StrangerThings5 para que el servidor esté caído...? 🥺”, publicó un internauta.

Hasta el momento, la plataforma no ha dado una respuesta oficial, pero muchos seguidores atribuyen la caída al enorme número de personas intentando ingresar al mismo tiempo para ver el esperado regreso de Once y sus amigos.

NETFLIX HAS CRASHED I REPEAT NETFLIX HAS CRASHED pic.twitter.com/arlKSCoYpJ — WesNemo (@WesNemo) November 27, 2025

Uno de los estrenos más esperados del año

La quinta temporada de Stranger Things es uno de los lanzamientos más anticipados del 2025, no solo por tratarse del cierre definitivo de la historia, sino por el misterio que ha rodeado cada detalle de su producción.

Este primer bloque, que marca el inicio del final, promete resolver varias preguntas que quedaron abiertas en la temporada anterior. Netflix había anunciado que dividiría la temporada en tres partes, y este estreno se esperaba como uno de los más grandes del año para la plataforma.

#Estrenos: La última temporada de STRANGER THINGS estrenó hace 3 minutos y Netflix ya está caído 🤯🚨 pic.twitter.com/8257SzURBq — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) November 27, 2025

¿Qué se sabe de la última temporada de Stranger Things?

Aunque la producción ha sido hermética, sí se han confirmado algunos puntos clave sobre Stranger Things 5:

Un tono más oscuro y cinematográfico: Los hermanos Duffer adelantaron que esta temporada tendrá un estilo más cercano a una película, con episodios largos, efectos renovados y un enfoque más adulto para los protagonistas. Regreso del elenco completo: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo y Noah Schnapp vuelven para cerrar la historia que comenzó en 2016. Más acción en el Upside Down: La batalla contra Vecna llega a su punto máximo, y gran parte de la temporada se desarrolla dentro del mundo alterno. Despedida definitiva: Netflix confirmó que esta será la temporada final, marcando el cierre de una de las series más influyentes de la última década.

Los fans siguen esperando que Netflix vuelva

Mientras la plataforma trabaja para estabilizar sus servidores, miles de usuarios continúan intentando acceder para ver los nuevos episodios. En redes, la caída ya se convirtió en tendencia global, impulsada por la emoción del estreno y por los memes.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.