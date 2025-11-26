Papaya Dada, La Familia Orquesta y Azuquito: la fiesta musical que llega a Quito

El recital, enmarcado en la celebración por los 491 años de fundación de La carita de Dios, será el 4 de diciembre

Papaya Dada, banda quiteña de cumbia fusión, será una de las agrupaciones que pondrá a bailar a la capital.

La noche empieza a tomar forma desde temprano, cuando las luces del teatro se encienden y el murmullo del público anuncia una celebración distinta: una que huele a fiesta quiteña, a música en vivo y a ese espíritu de diciembre que lo envuelve todo.

Y es que la 'Trilogía cumbiera' ofrecerá una velada donde los ritmos ecuatorianos se cruzan, dialogan y se elevan para rendir homenaje a una ciudad que vibra al compás de cada acorde.

Papaya Dada llegará con el impulso que ha marcado su carrera en los últimos años, luego del éxito de temas como Amapola y Ayayay, que se convirtieron en fenómenos radiofónicos en 2024.

“La canción es la esencia de cualquier banda… todo lo que le pongas encima suma cero si no tienes una buena canción”, ha dicho su director Esteban Portugal. Con su mezcla de chicha, cumbia y ritmos urbanos, el grupo traerá al escenario la energía que los llevó del jazz subterráneo a convertirse en uno de los referentes tropicales del país.

Un festejo con sabor local

Azuquito, con más de dos décadas en los escenarios, sumará el ritmo caribeño que los caracteriza desde su formación en 2001. Bajo la dirección de Lenin Palacios, la orquesta se consolidó tras acompañar a los icónicos Nelson Pinedo y Celio González, y desde entonces ha mantenido un sonido fresco y auténtico que combina arreglos propios con clásicos populares. Con doce músicos en escena y temas como Dame tu amor y Pa’ las que sean, su espectáculo promete ser una descarga de baile.

La Familia Orquesta aportará la fuerza de sus quince músicos y la experiencia de una agrupación que se ha convertido en un referente de la música ecuatoriana contemporánea. Bajo la conducción de Cristian Naranjo, la banda ha llevado su sonido a escenarios de todo el país.

Para Naranjo, el auge de la cumbia explica parte de este momento musical: “Es el único género que se mantiene en su apogeo, al contrario de la salsa y el merengue que han bajado la guardia”. Su propuesta mezcla tradición, modernidad y un toque festivo que conecta con distintas generaciones.

La noche reunirá así a tres propuestas que, desde estilos distintos, comparten un mismo impulso: celebrar a Quito con creatividad, comunidad y música en vivo.

¿Cuándo será el concierto?

El concierto será el jueves 4 de diciembre a las 19:00 en el Teatro Nacional Sucre. Las entradas tienen un costo de $15 y $30 según la localidad.

