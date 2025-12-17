Municipio de Guayaquil bajo auditoría de la Contraloría: Aquiles Álvarez responde

El alcalde de Guayaquil indicó que ya recibieron la notificación de la entidad sobre el proceso a inicios de diciembre

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió a la auditoría que realizará la Contraloría General del Estado al Municipio y restó dramatismo al proceso.

Durante su enlace radial realizado la mañana de este miércoles 17 de diciembre, el funcionario aseguró que se trata de controles “normales y permanentes”, propios de la labor del organismo de control, y recalcó que desde la administración municipal no lo consideran una noticia extraordinaria.

Álvarez señaló que el Municipio de Guayaquil ha colaborado con todos los requerimientos formulados por la Contraloría y precisó que la notificación formal del proceso llegó el 2 de diciembre de 2025. Según explicó, estas auditorías se realizan de manera regular y forman parte de los mecanismos habituales de fiscalización a las entidades públicas.

El alcalde recordó que, desde el 10 de julio de 2023, se dispuso que la Dirección General Financiera del Municipio, encabezada por Jorge Dillon, trabaje de forma coordinada con la Contraloría.

“Nosotros hemos colaborado en todo lo que nos ha pedido la Contraloría”, insistió, al tiempo que remarcó que la actual administración ha mantenido una postura abierta frente a los controles.

Aquiles Álvarez señala que el Gobierno central ha pagado 400 millones de dólares en bonos

En su intervención, Álvarez también defendió la gestión financiera municipal, al señalar que, pese a recibir pagos mediante bonos y en condiciones adversas, el Municipio ha logrado sostener obras, servicios y cumplir con proveedores, contratistas y la nómina del holding municipal.

"Nosotros lo único que le podemos decir es que, con gestión, gracias a Dios, hemos hecho magia, recibir los pagos de las ventas con bonos, tarde, mal y nunca, y estar activo con obras y servicios, y estar al día con los proveedores y contratistas, y por supuesto, estar muy bien con los sueldos en la nómina de todo el holding municipal, ha sido milagroso", expresó el funcionario.

El alcalde reiteró que el Municipio está “encantado” de que se realice la auditoría y expresó su expectativa de que el proceso también permita evidenciar el impacto de la gestión municipal, indicando que desde que asumió la administración del Cabildo, ha recibido más de 400 millones de dólares en bonos por parte del Gobierno central.

