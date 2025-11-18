Expreso
QUITO FEST 2025
El Quitofest 2025 reunirá a miles de asistentes en el Parque Bicentenario durante sus tres días de música.ARCHIVO

Quitofest 2025: fechas, cartel y cómo acceder a la fila preferencial con donaciones

Quitofest 2025: qué llevar para donar y disfrutar del festival sin hacer filas

El Quitofest 2025 se alista para recibir a miles de asistentes con una combinación que lo distingue en esta edición: tres días de música, cultura y un fuerte componente solidario. El festival se desarrollará el 28, 29 y 30 de noviembre en el Parque Bicentenario, desde las 14:00, y promete ser uno de los eventos culturales más destacados del año en Quito.

Fila preferencial para quienes donen productos

Como parte de la campaña municipal “Dona con Corazón”, los asistentes que lleven alimentos no perecibles o artículos de aseo personal podrán acceder a una fila preferencial para ingresar al festival. Todo lo donado será destinado a familias en situación de vulnerabilidad en la capital.

La iniciativa busca reunir productos básicos para armar canastas solidarias que serán entregadas a usuarios de los servicios de la Unidad Patronato Municipal San José, gestores ambientales y comunidades cercanas al Relleno Sanitario.

¿Qué se puede donar en el Quitofest 2025?

El Municipio invita a la ciudadanía a colaborar con productos como:

  • Latas de atún (160 g)

Latas de sardina

Latas de granos

Harina

  • Mermelada

  • Galletas

  • Lenteja, quinua, fréjol o arveja

  • Aceite (1 litro)

  • Artículos de aseo personal (pasta dental, jabón, papel higiénico)
Más música, más artistas, más edición

En su edición número 22, el Quitofest presentará 12 bandas internacionales y 36 agrupaciones nacionales que harán vibrar al público durante tres jornadas. Bandas internacionales llegarán para festejar a 'La Carita de Dios' por sus 491 de fundación española. Esta es la cartelera confirmada de bandas internacionales:

  • Orishas (Cub)

  • Bersuit Vergarabat (Arg)

  • 2 Minutos (Arg)

  • Los Amigos Invisibles (Ven)

  • A.N.I.M.A.L. (Arg)

  • Nervosa (Bra)

  • Siddhartha (Mex)

  • La Santísima Voladora (Mex)

  • Mr. Kilombo (Esp)

  • Nicolás y los fumadores (Col)

  • N.O.F.E. (Col)

