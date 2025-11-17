Nuevos operativos de tránsito en Quito del 18 al 21 de noviembre: horarios y sectores
La AMT aplicará controles de velocidad, alcoholemia y pesados en la Simón Bolívar y Ruta Viva. Estos son los horarios
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció que, del martes 18 al viernes 21 de noviembre, se desplegarán operativos aleatorios de control en puntos estratégicos de Quito. El objetivo es prevenir siniestros de tránsito, verificar el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer una movilidad segura en las vías de la capital.
Las acciones forman parte del plan institucional de seguridad vial, que prioriza sectores de alta afluencia vehicular como la avenida Simón Bolívar, la Ruta Viva y accesos principales al norte, sur y los valles.
La entidad recordó que los operativos combinan revisiones técnicas, controles de velocidad, pruebas de alcoholemia y verificación de documentación, especialmente para vehículos pesados, uno de los segmentos que mayor atención requiere por el riesgo que representan sus dimensiones y carga.
Operativos ejecutados el lunes, 17 de noviembre
Durante la jornada previa al anuncio del cronograma, la AMT concentró sus controles en los siguientes sectores:
- Sur
Control de pesados: Simón Bolívar y calle Sarahurco (10:00–12:00)
Control de estado etílico: Simón Bolívar y calle Sarahurco (13:30–15:30)
- Valles
Control de estado etílico: Ruta Viva km 8 (10:00–12:00)
Control preventivo de velocidad: Ruta Viva km 8 (13:30–14:30)
- Norte
Control de polarizados y contravenciones: Simón Bolívar y pasaje B (15:00–17:00)
Cronograma de operativos del 18 al 21 de noviembre
Martes, 18 de noviembre
- Sur
Control de estado etílico: Simón Bolívar y Sarahurco (10:00–11:00)
Control de pesados: Simón Bolívar y Sarahurco (13:30–15:30)
- Valles
Control de pesados: Ruta Viva km 8 (10:00–12:00)
Control de velocidad: Ruta Viva km 8 (14:00–15:00)
Miércoles, 19 de noviembre
Sur
Control de estado etílico: Simón Bolívar y Sarahurco (09:00–10:00)
Control de pesados: Simón Bolívar y Sarahurco (13:30–15:30)
Valles
Control de estado etílico: Ruta Viva km 8 (09:00–10:00)
Control de pesados: Ruta Viva km 8 (13:30–15:30)
Jueves, 20 de noviembre
- Sur
Control de estado etílico: Simón Bolívar y Sarahurco (10:00–12:00)
- Valles
Control de pesados: Ruta Viva km 8 (10:00–12:00)
Control de velocidad: Ruta Viva km 8 (13:30–14:30)
- Norte
Control preventivo y de flujo vehicular: Simón Bolívar y E28B (08:30–10:00)
Viernes, 21 de noviembre
- Sur
Control de estado etílico: Simón Bolívar y Sarahurco (10:00–12:00)
Control de velocidad: Simón Bolívar y Sarahurco (13:30–14:30)
- Valles
Control de pesados: Ruta Viva km 8 (10:00–12:00)
- Norte
Control de documentos y contravenciones: Simón Bolívar y E28B (14:30–16:30)