Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

controles de tránsito
La Agencia Metropolitana de Tránsito realiza nuevos operativos de control en la Ruta Viva.Cortesía AMT

Nuevos operativos de tránsito en Quito del 18 al 21 de noviembre: horarios y sectores

La AMT aplicará controles de velocidad, alcoholemia y pesados en la Simón Bolívar y Ruta Viva. Estos son los horarios

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció que, del martes 18 al viernes 21 de noviembre, se desplegarán operativos aleatorios de control en puntos estratégicos de Quito. El objetivo es prevenir siniestros de tránsito, verificar el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer una movilidad segura en las vías de la capital.

Le invitamos a que lea: Así será el Quitofest 2025: fechas, bandas y programación completa

Las acciones forman parte del plan institucional de seguridad vial, que prioriza sectores de alta afluencia vehicular como la avenida Simón Bolívar, la Ruta Viva y accesos principales al norte, sur y los valles.

Fiestas de Quito

Fiestas de Quito 2025: conciertos, desfiles y actividades gratuitas

Leer más

La entidad recordó que los operativos combinan revisiones técnicas, controles de velocidad, pruebas de alcoholemia y verificación de documentación, especialmente para vehículos pesados, uno de los segmentos que mayor atención requiere por el riesgo que representan sus dimensiones y carga.

Operativos ejecutados el lunes, 17 de noviembre

Durante la jornada previa al anuncio del cronograma, la AMT concentró sus controles en los siguientes sectores:

  • Sur

Control de pesados: Simón Bolívar y calle Sarahurco (10:00–12:00)

Control de estado etílico: Simón Bolívar y calle Sarahurco (13:30–15:30)

  • Valles

Control de estado etílico: Ruta Viva km 8 (10:00–12:00)

Control preventivo de velocidad: Ruta Viva km 8 (13:30–14:30)

  • Norte

Control de polarizados y contravenciones: Simón Bolívar y pasaje B (15:00–17:00)

Lea también: 486 operativos en 14 días para salvar vidas en las vías de Quito

Cronograma de operativos del 18 al 21 de noviembre

RELACIONADAS

Martes, 18 de noviembre

  • Sur

Control de estado etílico: Simón Bolívar y Sarahurco (10:00–11:00)

Control de pesados: Simón Bolívar y Sarahurco (13:30–15:30)

  • Valles

Control de pesados: Ruta Viva km 8 (10:00–12:00)

Control de velocidad: Ruta Viva km 8 (14:00–15:00)

Miércoles, 19 de noviembre

controles de la AMT

Las infracciones más comunes en Quito: citaciones superan las 5.000 en noviembre

Leer más

Sur

Control de estado etílico: Simón Bolívar y Sarahurco (09:00–10:00)

Control de pesados: Simón Bolívar y Sarahurco (13:30–15:30)

Valles

Control de estado etílico: Ruta Viva km 8 (09:00–10:00)

Control de pesados: Ruta Viva km 8 (13:30–15:30)

Jueves, 20 de noviembre

  • Sur

Control de estado etílico: Simón Bolívar y Sarahurco (10:00–12:00)

  • Valles

Control de pesados: Ruta Viva km 8 (10:00–12:00)

Control de velocidad: Ruta Viva km 8 (13:30–14:30)

  • Norte

Control preventivo y de flujo vehicular: Simón Bolívar y E28B (08:30–10:00)

Viernes, 21 de noviembre

  • Sur

Control de estado etílico: Simón Bolívar y Sarahurco (10:00–12:00)

Control de velocidad: Simón Bolívar y Sarahurco (13:30–14:30)

  • Valles

Control de pesados: Ruta Viva km 8 (10:00–12:00)

  • Norte

Control de documentos y contravenciones: Simón Bolívar y E28B (14:30–16:30)

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Así las provincias de Ecuador "castigaron" a Daniel Noboa en la Consulta Popular 2025

  2. Nuevos operativos de tránsito en Quito del 18 al 21 de noviembre: horarios y sectores

  3. La china Alibaba rebautiza su 'chatbot' de IA como Qwen

  4. Archivos de Epstein: Trump cambia de postura y respalda su publicación, ¿por qué?

  5. La cadena china de cafeterías Luckin Coffee planea volver a cotizar en EE. UU.

LO MÁS VISTO

  1. Aguiñaga: “La realidad no se maquilla” tras resultados de la consulta popular 2025

  2. Michael Morales en el top del ranking UFC: ¿En qué puesto está luego de la victoria?

  3. Ecuador vs. Nueva Zelanda la alineación de Beccacece para jugar en Nueva Jersey

  4. Resultados del referéndum y consulta popular en Ecuador: ¿ganó el Sí o el No?

  5. Consulta Popular 2025 | Gobierno de Noboa es el arquitecto de su derrota: ¿Por qué?

Te recomendamos