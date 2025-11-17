Así será el Quitofest 2025: fechas, bandas y programación completa

La edición 2025 incluye propuestas de rap, cumbia, rock y metal, además de artistas de México, Argentina, Brasil y Colombia

a Iván Pino y los Nosotros, agrupación que fusiona rap, cumbia y electrónica ya está lista para su presentación en el QuitoFest 2025.

Quito está listo para vivir uno de los encuentros musicales más grandes del país. Durante tres días consecutivos, el Quitofest 2025 encenderá el Parque Bicentenario con la fuerza de 12 bandas internacionales y 36 agrupaciones nacionales, en un escenario que cada año convoca a miles de asistentes durante las Fiestas de Quito.

Le invitamos a que lea: Neumonías y gripes repuntan en Quito al iniciarse la temporada fría

Este lunes 17 de noviembre de 2025 se presentó oficialmente el cartel del festival, que celebra 22 años de trayectoria como una de las plataformas más importantes para la música independiente. El alcalde Pabel Muñoz destacó el compromiso municipal con este encuentro. “Son 22 años de una tradición de música independiente en la ciudad”, afirmó.

Muñoz celebra el No: “Perder la Constitución de Montecristi era perder derechos” Leer más

Jalal Dubois, miembro del equipo organizador, añadió que la visión municipal “ha sido en pro de la cultura y del acceso ciudadano a eventos de esta magnitud”.

Artistas ecuatorianos celebran su llegada al escenario mayor

Entre los talentos nacionales destaca Iván Pino y los Nosotros, agrupación que fusiona rap, cumbia y electrónica. Su vocalista, Iván Pino, adelantó que su presentación llegará cargada de sorpresas.

“Es una música desde Chimbacalle para que baile pensando. Llegamos al Quitofest tras ganar las audiciones en la Plaza Belmonte”, señaló.

Otro de los artistas que subirá al escenario es Menino Gutto, quien se presentará con una banda de siete músicos. Su propuesta transita desde la tecnocumbia hasta el rock y el rap.

“Hay mucha emoción y espiritualidad. Es reencarnar al niño interior que viene a rescatar al adulto extraviado. Mi música habla de sanidad mental, emoción e identidad latina. Estar en el Quitofest era mi meta después de 10 años de evolución artística”, comentó.

La artista Melina también forma parte del cartel del 29 de noviembre. Su show incluirá violín, bailarines y una propuesta visual preparada durante más de un año.

“Será un espectáculo increíble, lleno de coreografías y elementos visuales trabajados al detalle”, dijo.

Por su parte, el guitarrista Alex Benites, de Diablo Huma Rock, adelantó que estrenarán una canción durante su presentación. “Es una satisfacción llegar al Quitofest después de audicionar. Mostraremos danza, coreografías y todo el espíritu de nuestra agrupación quiteña”, expresó.

Previo a revelar la agenda del Quitofest 2025, el alcalde y los organizadores recorrieron una muestra fotográfica que repasa 22 años del festival. Gustavo Guaman

Tres días de música y diversidad sonora en el Parque Bicentenario

El Quitofest 2025 se realizará el 28, 29 y 30 de noviembre, desde las 14:00, con entrada libre. Estas son las bandas y sus días de presentación:

Primer día (28 de noviembre)

Banda Municipal de Quito y Gustavo Velásquez

Luis Alcívar (Guayaquil)

Iguana Brava

Iván Pino y los Nosotros

Inmortal Kultura (Cotacachi)

Tam Tam

Kev Santos Band

La Malamaña (México)

La Santísima Voladora

Los Amigos Invisibles (Venezuela)

Guanaco (Ambato)

Orishas (Cuba)

Segundo día (29 de noviembre)

La Rola (Portoviejo)

Muy Valen (Guayaquil)

Mr. Kilombo (España)

Menino Gutto

Nicolás y los Fumadores (Colombia)

Los Ultratumba (Guayaquil)

2 Minutos (Argentina)

Gianny

Siddhartha (México)

Guardarraya

Bersuit Vergarabat (Argentina)

Tercer día (30 de noviembre)

Hananki

Diablo Huma Rock

Diego y los Gatos del Callejón

N.O.F.E. (Colombia)

Grotesco (San Antonio de Ibarra)

Hijos de Quién

Eblis Desperation

Romasanta

Horcas (Argentina)

Nervosa (Brasil)

Descomunal

A.N.I.M.A.L. (Argentina)

Un festival que impulsa la economía cultural de Quito

Vallas publicitarias en Quito: Cabildo Cívico rechaza la saturación Leer más

Con una inversión municipal de USD 1 millón, el Quitofest cubre producción, sonido, tarimas, logística y seguridad. La Secretaría de Cultura destacó que este evento dinamiza la economía local: promueve a gestores culturales, emprendimientos, oferta gastronómica y servicios que se activan durante los tres días del festival.

Aunque la entrada es gratuita, se recibirán donaciones de alimentos no perecibles como arroz, avena, granos secos, panela, aceite, atún, sardina o galletas. Estos productos serán entregados al Patronato San José para apoyar a personas y familias vulnerables.

RELACIONADAS Jorge Lewis desata lo humano y lo instintivo en la nueva exposición en Quito

Recomendaciones para asistentes

Llegar temprano para asegurar un buen lugar.

Seguir las indicaciones del festival y de la Secretaría de Cultura.

Mantener hidratación y respetar los espacios del parque.

Considerar vías de acceso y alternativas de movilidad.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.