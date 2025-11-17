Expreso
cafeterías en quito
Tres cafeterías quiteñas se destacan en la edición 2025 del listado “The World’s 100 Best Coffee Shops – South America”,Redes Sociales Fankor

Fankor, Guayasamín y Stratto: las  tres cafeterías quiteñas en el Top 100 2025

Tres cafeterías quiteñas destacan entre las 100 mejores de Sudamérica en 2025. Ecuador metió 11 en el ranking

Ecuador vuelve a posicionarse en el mapa internacional, esta vez gracias a la calidad de su café y al crecimiento de su cultura cafetera. El país alcanzó un logro sin precedentes al obtener 11 puestos en el ranking 'The World’s 100 Best Coffee Shops South America 2025', listado que reconoce a las mejores cafeterías de Sudamérica.

Entre ellas, tres son de Quito, un hito que consolida a la capital como un referente regional en innovación, sabores de origen y propuestas de autor dentro del mundo del café. Este reconocimiento reafirma el talento de los baristas ecuatorianos y el auge de emprendimientos que apuestan por la excelencia.

Quito destaca con tres cafeterías reconocidas en Sudamérica

Las tres cafeterías quiteñas incluidas en la lista ocupan posiciones privilegiadas y reflejan la diversidad y calidad del café ecuatoriano. Una de ellas incluso logró ubicarse dentro del top 5 del continente.

  • FANKOR (Quito, puesto 4)

Se consolida como la cafetería ecuatoriana mejor posicionada del ranking. Su propuesta se centra en cafés de origen único, procesos de tostado de precisión y una experiencia sensorial diseñada al detalle. Su metodología y filosofía la han convertido en un referente para amantes del café de especialidad.

Fankor-cafeteria quiteña
Hornean diariamente panes de masa madre y postres hechos en casa.Redes Sociales Fankor
  • Café Guayasamín (Quito, puesto 21)

Ubicada en el corazón de la ciudad, esta cafetería fusiona arte y café. Inspirada en el legado del maestro Oswaldo Guayasamín, ofrece un espacio donde la cultura y la gastronomía se integran, brindando al visitante una experiencia más profunda que una simple bebida.

Café Guayasamín
En Café Guayasamín son expertos en el café de especialidad, además de ser creadores de experiencias sensoriales.Redes Sociales Café Guayasamín

  • Stratto | Bodega de Café (Quito, puesto 54)

Reconocida por su formato híbrido entre tienda, tostadora e innovación, Stratto apuesta por procesos propios de producción y propuestas que elevan la calidad del café ecuatoriano en un entorno especializado.

Stratto-bodega del café- quito
En el puesto 54 del ranking se ubica Stratto | Bodega de Café, una propuesta que combina cafetería, tienda y tostadora.Redes sociales Stratto

Ecuador logró un desempeño histórico al colocar 11 cafeterías en el listado 'The World’s 100 Best Coffee Shops South America 2025'. Los representantes nacionales fueron: Fankor (Quito, puesto 4), Mulano Coffee Shop (Piñas, 16), Café Guayasamín (Quito, 21), Rua Coffee (Samborondón, 34), Cronopios Café (Loja, 36), Slow Brew Coffee Shop (Cuenca, 38), Stratto Bodega de Café + Coffee Shop (Quito, 54), Atmosférico Cafetería de Especialidad (Samborondón, 59), Indera Experience (Loja, 60), Kaweh Coffee Shop (Loja, 71) y Dagada (Loja, 73). Una presencia diversa que confirma el crecimiento de la cultura cafetera en todas las regiones del país.

