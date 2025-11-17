Fiestas de Quito 2025: conciertos, desfiles y actividades gratuitas

10. Quitofest 2025 y más: así será la celebración por los 491 años de Quito

Quito vivirá más de 40 eventos culturales y musicales en noviembre y diciembre, incluido el esperado Quitofest 2025 en el Parque Bicentenario.

La capital ecuatoriana se prepara para vivir un mes lleno de cultura, música y tradición con motivo de los 491 años de Fundación de Quito. La Alcaldía presentó una amplia programación de acceso libre que reúne actividades culturales, artísticas y patrimoniales para todos los públicos. Entre los eventos más destacados figura el Quitofest 2025, considerado el festival musical gratuito más importante del país.

Le invitamos a que lea: Quito brilla en el Top 100 de Sudamérica: Tres cafeterías que debes conocer

Agenda oficial de las Fiestas de Quito 2025

Con esta agenda, el Municipio busca fortalecer la identidad quiteña, dinamizar la vida cultural y garantizar espacios seguros, inclusivos y de calidad para residentes y visitantes. Las actividades se desarrollarán en plazas, parques, bulevares y teatros emblemáticos, impulsando el sentido de pertenencia y reactivación social en toda la ciudad.

Eventos de noviembre

19 de noviembre: Te Deum – Basílica de La Merced – 10:00

20 de noviembre: Saludo a la ciudad de las Unidades Educativas Municipales – Bulevar 24 de Mayo a Plaza Grande – 08:00

22 y 23 de noviembre: Fiesta Mayor del Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales 2025 – Chavezpamba – 10:00

22 de noviembre: Desfile de la Confraternidad Norte – Parque Bicentenario – 10:00

23 de noviembre: Desfile de la Confraternidad Sur – Redondel del Calzado – 10:00

26 de noviembre: Desfile de los Mercados – Parque Benito Juárez a Plaza San Francisco – 08:00 a 12:00

27 de noviembre: Pregón en el Centro Histórico y entrega de títulos de propiedad – Plaza San Francisco – 16:00

27 de noviembre: Homenaje a Paulina Tamayo – Teatro Sucre – 19:00

28, 29 y 30 de noviembre: Quitofest 2025 – Parque Bicentenario – 14:00

29 de noviembre: Chulla Asado – Plaza El Quinde, La Mariscal – 12:00

29 de noviembre: Inauguración del nuevo edificio de la Unidad Municipal Julio Moreno Peñaherrera – Amaguaña – 10:00

30 de noviembre: Mascarada Nocturna – Av. Amazonas – 17:00

Artistas nacionales e internacionales se presentarán durante tres días en el QuitoFest 2025, en esta edición se realizará en el parque Bicentenario. cortesía Municipio

Eventos de diciembre

1 de diciembre: Entrega de Premios Municipales – Teatro Sucre – 17:00

Exalcalde de Quito quedó fuera del padrón: el CNE explicó la razón Leer más

2 de diciembre: Festival del Pasacalle – Coliseo Rumiñahui – 19:00

5 de diciembre: Serenata al Presidente – Plaza de la Independencia – 19:00

6 de diciembre: Sesión Solemne – Teatro Nacional Sucre – 15:00

Programación de la empresa privada

Noviembre

23 de noviembre: Concierto de El Puma – Quorum Paseo San Francisco

29 de noviembre: Serenata a la Carita de Dios – Teatro Bolívar

30 de noviembre: PIRLO – Club La Campiña

Diciembre

5 de diciembre: Trova Fest – Cámara de Comercio

6 de diciembre: El Chulla Concierto – Casa de la Música

6 de diciembre: Canelazo Party – Sabai Cumbayá

Otros eventos destacados

20 al 23 de noviembre: Feria de Vivienda Clave 2025 – Centro de Exposiciones Quito

27 de noviembre: Elección de la Reina de San Francisco de Quito 2025-2026 – Teatro Bolívar – 20:00

28 al 30 de noviembre: Michelada Fest – Plaza de Toros

5 de diciembre: La Tasca – Centro Comercial Cumbayá

5 de diciembre: Festival Gastronómico de Arena Top Media – Cumbayá

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.