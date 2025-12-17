Oración del día 2 de la Novena de Navidad 2025: Descárgala en PDF y léela hoy

La Novena de Navidad, tradición que une familias y comunidades del 16 al 24 de diciembre

La tradición de la Novena de Navidad es uno de los momentos más esperados en los hogares latinoamericanos, especialmente en países como Ecuador, Colombia y Venezuela, donde se convierte en un espacio de encuentro familiar, espiritualidad y celebración comunitaria. Este 17 de diciembre de 2025 corresponde al segundo día de la Novena, y las familias ya se preparan para leer la oración especial, disponible en formato PDF para quienes deseen seguirla desde sus dispositivos o imprimirla para compartirla en casa.

La oración del día 2 invita a reflexionar sobre la espera del nacimiento de Jesús, destacando la importancia de la esperanza y la preparación espiritual en tiempos de Adviento.

¿Qué es la Novena de Navidad y cómo se realiza?

La Novena de Navidad es una práctica devocional que se celebra durante nueve días consecutivos, del 16 al 24 de diciembre, como preparación para la llegada del Niño Jesús en la Nochebuena. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando la religiosa ecuatoriana Mariana de Jesús y el sacerdote Fernando de Jesús Larrea difundieron esta tradición en la región andina.

Cada día de la Novena incluye:

Una oración inicial que abre el encuentro.

Lecturas y reflexiones sobre la vida de María, José y la espera del Salvador.

La oración al Niño Jesús, que se repite diariamente.

Villancicos y cantos tradicionales que acompañan la lectura.

Momentos de convivencia, donde las familias suelen compartir alimentos típicos como buñuelos, natilla, chocolate caliente o pan de pascua.

La dinámica puede variar según la región, pero el espíritu es el mismo: unir a la comunidad en torno a la fe y la alegría del nacimiento de Cristo.. Puedes descargar el día 2 de la novena aquí

Guayaquil en Navidad 2025: planes para el 24 y el 25 de diciembre Leer más

Lo que representa la Novena

Más allá de su carácter religioso, la Novena de Navidad representa un espacio de unión familiar y social. Es común que vecinos, amigos y comunidades enteras se reúnan para rezar juntos, cantar villancicos y compartir alimentos. En muchos lugares, las parroquias organizan novenas abiertas al público, convirtiéndose en auténticas celebraciones culturales.

La Novena también es un símbolo de identidad latinoamericana, pues mezcla elementos de la tradición católica con costumbres locales. Los cantos, las comidas y las decoraciones navideñas enriquecen la experiencia, convirtiéndola en un patrimonio intangible que se transmite de generación en generación.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!