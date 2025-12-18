Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

“Estoy en shock”: Guillermo Almada recuerda a Mario Pineida desde España.
“Estoy en shock”: Guillermo Almada recuerda a Mario Pineida desde España.Cortesía

Mario Pineida recordado por Guillermo Almada en Barcelona: la memoria de un campeón

La muerte de Mario Pineida golpea a Almada, quien confiesa que los campeonatos compartidos no se olvidan jamás

El entrenador uruguayo Guillermo Almada no necesitó años para convencerse. Le bastaron seis meses de 2015 observando a Mario Pineida en Independiente del Valle para sentirlo. Algo (esa intuición que solo tienen los entrenadores que miran más allá del balón) le dijo que ese lateral izquierdo debía jugar en Barcelona. No era solo fútbol. Era carácter, entrega, humanidad.

RELACIONADAS

Pineida llegó al Ídolo y el tiempo confirmó la corazonada. En 2016, Almada y Mario se abrazaron como campeones del Ecuador, una fotografía eterna que hoy le duele más que nunca al actual entrenador del Real Oviedo español.

mario pineida
El jugador fue asesinado en el norte de Guayaquil.CORTESÍA

Mucha entrega en la cancha 

Mario Pineida inmortal y su verdad eterna: Para una madre nunca hay un hijo malo hoy.

“Para una madre nunca hay un hijo malo”: la verdad que Mario Pineida siempre supo

Leer más

“Estoy en shock con las noticias de Mario”, dijo a EXPRESO desde España.

Almada guardó silencio por algunos segundos y luego añadió: “Marito era buena persona, un gran profesional. Con nosotros tuvo un gran entendimiento, pero sobre todo era alegre, contagiaba optimismo, ganas, deseos. Era de los que te inculcaban a no dejarte por nada en el mundo”, recordó a través de una llamada telefónica.

RELACIONADAS

Pineida contaba entre risas que con Almada “se sacaban la madre entrenando”, incluso después de los partidos. Era exigencia pura, pero también respeto mutuo. El uruguayo, de carácter fuerte, lo confirmó desde el dolor: “Era un padre ejemplar, buen esposo. Cuando uno ve a los jugadores como seres humanos, se quedan en el corazón”.


Mario Pineida asesinato Barcelona SC
Mario Pineida (i) durante su estancia en Barcelona S.C.Archivo

Lo conoció en Independiente del Valle

El jugador Mario Pineida (d), de Barcelona de Ecuador, en una fotografía de archivo.

Mario Pineida: la última entrevista del jugador asesinado en Guayaquil

Leer más

Y para él, Don Pine, como también lo conocían cariñosamente, lo daba todo. “Cuando lo vimos en Independiente del Valle sabíamos que era jugador para Barcelona, por la entrega. Y no nos equivocamos”.

RELACIONADAS

El vínculo no se rompió con la salida del DT en 2019. Nunca perdieron contacto. A través de WhatsApp y Facebook compartían bromas, recuerdos de las cargas físicas y risas de vestuario.

“Quedamos campeones juntos. Esas cosas no se olvidan, te marcan en el alma”, indicó Almada, antes de enviar un mensaje final: “Un abrazo fuerte y mis condolencias a su familia y a todo el mundo Barcelona. Estoy muy afectado”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Liga de Quito vs. Católica: canal, hora y dónde ver EN VIVO | Final Copa Ecuador 2025

  2. “Si no hay permiso, habrá nombres”: Álvarez lanza ultimátum por la Terminal Costa

  3. América Móvil y Claro Sports llevarán los Juegos Olímpicos a toda Latinoamérica

  4. Ecuador declara emergencia fitosanaria en banano, tras confirmar fusarium

  5. Judicatura pide sustanciar suspensión preventiva de Ivonne Núñez por error judicial

LO MÁS VISTO

  1. ¿Quiénes asesinaron a Mario Pineida? Esto se sabe del ataque armado en Samanes 4

  2. Una señal de muerte en la audiencia: así fue la amenaza contra juez del caso Euro2024

  3. Juez anticorrupción abandona funciones y alerta la falta de seguridad e independencia

  4. Politécnica Nacional desvincula al profesor ocasional Fabián Calero

  5. Cambios en Fiscalía afectan a la unidad de crimen organizado; Toainga va a Machachi

Te recomendamos