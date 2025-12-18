Mario Pineida recordado por Guillermo Almada en Barcelona: la memoria de un campeón

La muerte de Mario Pineida golpea a Almada, quien confiesa que los campeonatos compartidos no se olvidan jamás

El entrenador uruguayo Guillermo Almada no necesitó años para convencerse. Le bastaron seis meses de 2015 observando a Mario Pineida en Independiente del Valle para sentirlo. Algo (esa intuición que solo tienen los entrenadores que miran más allá del balón) le dijo que ese lateral izquierdo debía jugar en Barcelona. No era solo fútbol. Era carácter, entrega, humanidad.

Pineida llegó al Ídolo y el tiempo confirmó la corazonada. En 2016, Almada y Mario se abrazaron como campeones del Ecuador, una fotografía eterna que hoy le duele más que nunca al actual entrenador del Real Oviedo español.

El jugador fue asesinado en el norte de Guayaquil. CORTESÍA

Mucha entrega en la cancha

“Para una madre nunca hay un hijo malo”: la verdad que Mario Pineida siempre supo Leer más

“Estoy en shock con las noticias de Mario”, dijo a EXPRESO desde España.

Almada guardó silencio por algunos segundos y luego añadió: “Marito era buena persona, un gran profesional. Con nosotros tuvo un gran entendimiento, pero sobre todo era alegre, contagiaba optimismo, ganas, deseos. Era de los que te inculcaban a no dejarte por nada en el mundo”, recordó a través de una llamada telefónica.

Pineida contaba entre risas que con Almada “se sacaban la madre entrenando”, incluso después de los partidos. Era exigencia pura, pero también respeto mutuo. El uruguayo, de carácter fuerte, lo confirmó desde el dolor: “Era un padre ejemplar, buen esposo. Cuando uno ve a los jugadores como seres humanos, se quedan en el corazón”.





Mario Pineida (i) durante su estancia en Barcelona S.C. Archivo

Lo conoció en Independiente del Valle

Mario Pineida: la última entrevista del jugador asesinado en Guayaquil Leer más

Y para él, Don Pine, como también lo conocían cariñosamente, lo daba todo. “Cuando lo vimos en Independiente del Valle sabíamos que era jugador para Barcelona, por la entrega. Y no nos equivocamos”.

El vínculo no se rompió con la salida del DT en 2019. Nunca perdieron contacto. A través de WhatsApp y Facebook compartían bromas, recuerdos de las cargas físicas y risas de vestuario.

“Quedamos campeones juntos. Esas cosas no se olvidan, te marcan en el alma”, indicó Almada, antes de enviar un mensaje final: “Un abrazo fuerte y mis condolencias a su familia y a todo el mundo Barcelona. Estoy muy afectado”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!