¿Hay contrabando de huevos? El impacto en el precio y su disponibilidad en el mercado

El desplome del precio del huevo en granja ha puesto al sector avícola en una crisis profunda

Uno de los puestos de huevos que hay en el mercado de Sauces IX, en Guayaquil.

El sector productor de huevo atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. El desplome del precio en granja es tan profundo que los avicultores no logran recuperar ni siquiera la inversión mínima para mantener sus operaciones. En medio de ese escenario, surge la duda que ronda entre consumidores y productores: ¿además de la sobreoferta, el contrabando está empujando aún más los precios hacia abajo?

Diario EXPRESO conversó con Cristian Pérez, vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados y Avicultores de Tungurahua (Asofabat), para aclarar ese punto y entender qué está ocurriendo con el mercado.

Lo primero, afirma, es despejar la duda: no hay contrabando de huevos. La razón es simple: los precios en Perú —el país que usualmente podría generar ese tipo de presión— están incluso más altos que en Ecuador. “Perú está más alto que nosotros. Allá están hablando de una cuota de 3,20 dólares; nosotros estamos un dólar por debajo. Es imposible que entre huevo peruano”, explica Pérez. En el vecino país, además, enfrentan un brote de Newcastle que ha elevado aún más el precio del producto.

El brote de Newcastle es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a las aves de corral y otras aves. La enfermedad, causada puede provocar síntomas respiratorios, nerviosos y digestivos, y tiene graves consecuencias económicas para la avicultura, con altas tasas de mortalidad. Pero, ese problema lo tiene Perú, reiteró Pérez.

Entonces, el problema no viene de afuera: la crisis es completamente interna.

Hay una sobreproducción nacional masiva que ha saturado el mercado y desplomado el precio en granja. Mientras el costo de producción ronda los 2,80 dólares por cubeta, hoy muchos productores están vendiendo la cubeta a 2,10 dólares, e incluso menos. “Eso es pérdida día tras día”, recalca Pérez.

El precio es alto para el cliente final

Sin embargo, esa caída no se refleja en el bolsillo del consumidor. En las tiendas y mercados, la cubeta sigue bordeando entre 4 y 4,50 dólares, y en algunos casos se venden huevos sueltos a 15 centavos de dólares la unidad. El margen de comercialización no ha bajado, pese a que en la granja el productor está asumiendo pérdidas severas, cuestionó Pérez.

El huevo criollo vive su propia dinámica: tradicionalmente más caro —a veces hasta dos dólares por encima del huevo comercial— también ha sentido la baja demanda. Aunque su precio al consumidor puede llegar a 6 dólares la cubeta, en este momento muchos productores apenas logran venderlo entre 2,80 y 3 dólares. Aun así, producirlo sigue siendo más costoso porque sus gallinas tienen menor rendimiento.

Frente a un mercado saturado y deprimido, los productores están buscando alternativas. Una de ellas es exportar, pero no el huevo en su forma tradicional. Transportarlo crudo es prácticamente inviable: es frágil, su vida útil es corta y existen restricciones sanitarias. La opción que se analiza es procesarlo hasta convertirlo en huevo en polvo, un producto pasteurizado y libre de enfermedades que sí puede viajar por semanas y meses.

Es un camino posible, pero no inmediato. Implica montar una planta industrial para transformarlo, una inversión alta y procesos que tomarán tiempo. “Hay mercado afuera, sí, pero es un proyecto que no se hace de la noche a la mañana”, señala Pérez.

Mientras tanto, la situación en el campo sigue deteriorándose. Algunas granjas ya venden por debajo de cualquier margen de sostenibilidad. Y sobre las gestiones oficiales, Pérez confirma que en el Ministerio de Agricultura se mantienen reuniones por otros sectores, pero también se han registrado suspensiones, como ocurrió con la sesión del Consejo Consultivo del maíz.

Por ahora, la única certeza es que los productores siguen enfrentando una ecuación injusta: venden por debajo del costo, el consumidor paga lo mismo de siempre y la crisis se profundiza sin señales de alivio inmediato.

