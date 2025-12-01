Agricultores reclaman por segunda suspensión del Consejo del Maíz

La cita clave para fijar el precio del maíz volvió a cancelarse a última hora, dejando a agricultores con gastos de viaje

Por segunda vez, el Ministerio de Agricultura suspendió la reunión del Consejo Consultivo de la Cadena de Maíz Amarillo, Balanceados y Productores de Proteína Animal. La cita debía realizarse este martes 2 de diciembre de 2025.

Los agricultores se quejan de que es la segunda ocasión en que se difiere el encuentro, cuyo objetivo es definir el precio del quintal de maíz y decidir si se autoriza o no la importación del grano.

"Esta vez, el Ministerio de Agricultura solo envió un mensaje por WhatsApp a las 16:45 del lunes 1 de diciembre de 2025 informando que la reunión se suspendía, sin dar más explicación", indicó a Diario EXPRESO José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores.

La cita ya se había suspendido por primera vez el 19 de noviembre de 2025, cuando el presidente Daniel Noboa decidió cambiar al ministro. Salió Danilo Palacios y asumió la cartera Juan Carlos Vega, quien antes había sido ministro de Finanzas.

Quejas de los agricultores por gastos de pasajes

Los agricultores expresan su malestar por la frecuencia de estas suspensiones. “Dado que la reunión iba a ser en Quito, muchos viajaron temprano este lunes hacia la capital”, señaló García.

@JuanCVegaEC @Expresoec @eluniversocom @ @asopracort el @AgriculturaEc convoca a consejo consultivo de maiz a quito por segunda vez y luego lo suspende!!! Todos los representantes de los agricultores tenemos que viajar!!! Quien paga por los viajes??? — nicolas endara (@nicolasendara) December 1, 2025

Incluso hay productores que por segunda vez aseguran haber perdido dinero en boletos aéreos. “He comprado dos veces pasajes para ir a Quito. ¿El Ministerio de Agricultura o el Gobierno me van a devolver los 280 dólares que he perdido por suspender la reunión a última hora?”, manifestó Nicolás Endara, representante de la Asociación de Productores de Ciclo Corto.

Temen no tener recursos para acudir cuando se convoque nuevamente, y recuerdan —como enfatizó García— que la Ley establece que en diciembre debe fijarse el precio del quintal de maíz.

