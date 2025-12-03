Viajeros: qué sí y qué no pueden traer a Ecuador en tiempo de la peste porcina

Ecuador refuerza los controles en aeropuertos y puertos ante los recientes brotes

Diciembre es un mes en que aumenta el número de pasajeros que llegan a los aeropuertos, por eso se han fortalecido los controles saniarios en Ecuador.

Ecuador intensifica los controles en aeropuertos y puertos, luego de la confirmación de nuevos casos de peste porcina africana en Europa, especialmente en España. Aunque en Ecuador no existe ningún caso y la enfermedad no afecta a los humanos, sí representa un riesgo grave para la producción porcina nacional.

La Agencia de Regulación y Control Fitosanitario (Agrocalidad) advierte que el virus es altamente contagioso, resistente y sin vacuna disponible.

Christian Zambrano, coordinador general de Sanidad Animal, de Agrocalidad, explicó a Diario EXPRESO que el virus “no tiene patas ni alas; viaja con los humanos”. Puede llegar adherido en ropa, calzado, equipaje o en alimentos contaminados. Justamente por eso, el país reforzó los filtros de bioseguridad para evitar su entrada.

El experto destacó que la porcicultura ecuatoriana sustenta a más de 300 000 familias y al menos 3,2 millones de animales. Una sola introducción del virus podría paralizar la producción, cerrar exportaciones y causar pérdidas millonarias.

“La mejor vacuna es la prevención”, insistió Zambrano.

Y pidió a los viajeros actuar con responsabilidad, especialmente en estas semanas de alto flujo por Navidad y fin de año.

A veces, el trabajo de control sanitario es ingrato, remarca Zambrano. Se decomisan productos que el viajero compró con ilusión, se le dice “no puede pasar” a algo que parece inofensivo, y se generan incomodidades que nadie quiere. Pero detrás de cada decisión hay una razón crítica: proteger al país de una enfermedad que podría destruir a todo el sector porcino, afectar miles de empleos y generar pérdidas millonarias.

Zambrano reconoce que estas decisiones no siempre se entienden a la primera, pero son necesarias. “Hay sectores que dependen de que seamos estrictos. A veces parece ingrato, pero nuestra función es evitar que una enfermedad devastadora entre por una maleta, por un alimento o incluso por un zapato sucio”, afirma.

La peste porcina africana (PPA) circula hoy en varios países europeos. España es el caso más reciente, pero no el único. Italia, Polonia, Bélgica, Grecia o Hungría han enfrentado brotes.

Y aunque en América la mayoría de países están libres, Haití y República Dominicana ya tuvieron casos, lo que demuestra que la enfermedad puede saltar continentes.

“Si el jamón está sellado al vacío y lo compré en un supermercado de Miami, ¿por qué no puedo traerlo?”

La respuesta es simple: porque importa el país de origen, no el lugar donde usted lo compró.

Si el producto fue elaborado en España —país que hoy tiene circulación del virus— automáticamente entra en la categoría de riesgo.

Y aunque esté empacado al vacío, con marca reconocida y vendido legalmente, el virus de la peste porcina africana puede sobrevivir 5 o 6 meses en productos cárnicos.

Además, cuando un país pierde su estatus sanitario, ya no puede emitir certificaciones de exportación que garanticen la inocuidad de productos porcinos.

Por eso —dice Zambrano— sería contradictorio permitir que ingresen en maletas productos que ni siquiera cuentan con el respaldo oficial de su país de origen.

La suspensión es temporal y durará hasta que España controle el brote y recupere su estatus sanitario.

Ecuador incluso “hace votos” —dice el funcionario— para que el país europeo logre estabilizar la situación pronto. Pero mientras exista riesgo, es mejor abstenerse.

La peste porcina africana no afecta a humanos, pero sí puede destruir la producción porcina de un país. Basta un solo ingreso del virus para paralizar granjas, cerrar mercados y afectar a miles de familias que dependen de esta cadena productiva.

Por eso, aunque a veces suene duro, aunque el control parezca excesivo, cada medida busca evitar un daño mayor.

“Se trata de explicar bien, con toda claridad, para que el viajero entienda que esto no es un capricho. Es la forma de proteger al país”, reitera Zambrano.

¿Qué está prohibido traer ahora?

Desde países afectados por peste porcina africana —entre ellos España— no está permitido ingresar ningún producto de cerdo, incluso si viene sellado al vacío y con registro sanitario.

La razón: al perder el estatus de país libre, las exportaciones de productos porcinos quedan automáticamente suspendidas a nivel internacional.

Prohibido desde países afectados:

Jamón serrano, jamón ibérico

Chorizos, salchichones, longanizas

Embutidos y fiambres de cerdo

Carnes frescas, curadas, cocidas o congeladas de cerdo

Preparaciones alimenticias que contengan cerdo

No importa si el producto fue comprado en un supermercado, está empacado al vacío o tiene marca reconocida. Si proviene de un país con brote activo, será decomisado.

¿Qué sí se puede traer al Ecuador?

(Desde países NO afectados por la peste porcina africana)

Conforme a la normativa de la Comunidad Andina (Decisión 737), se permite ingresar como equipaje acompañado:

Lácteos pasteurizados hasta 5 kg

Quesos en un solo molde (máximo 10 kg total)

Embutidos sellados al vacío con registro sanitario, siempre que el país esté libre de enfermedades exóticas

Carnes congeladas sin hueso de cualquier especie, excepto cerdo cuando provenga de un país afectado

Alimentos industrializados y sellados que no contengan carne porcina

Si el país proveedor está libre de la enfermedad, el pasajero debe traer productos empacados al vacío, con registro y en su envase original.

¿Qué controles encontrará el viajero en el aeropuerto?

Agrocalidad ha reforzado su capacidad operativa en los puntos de ingreso:

Alfombras desinfectantes para limpiar calzado

Escáneres para maletas y equipaje de mano

Revisión visual y con perros detectores en vuelos de riesgo

Decomiso inmediato de productos prohibidos

Información para viajeros y señalética reforzada

Zambrano recordó que Ecuador ya ha enfrentado emergencias sanitarias como la influenza aviar de 2022 y que el país posee infraestructura diagnóstica para diferenciar peste porcina africana de peste porcina clásica, enfermedad para la cual Ecuador sí cuenta con un programa de erradicación.

