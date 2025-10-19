Diane von Furstenberg revela secretos de su carrera, matrimonio y legado en moda

La diseñadora Diane von Furstenberg habla de su carrera, matrimonio con Barry Diller y filosofía de vida

La diseñadora belga Diane von Fürstenberg es ampliamente conocida por sus famosos vestidos de corte cruzado que hicieron historia.

La diseñadora belga Diane von Furstenberg, a sus 78 años, sigue siendo un ícono de la moda mundial. Reconocida por su emblemático wrap dress, la empresaria, filántropa y referente cultural aceptará el premio Icono de la Cultura otorgado por el Perelman Performing Arts Center de Nueva York.

El reconocimiento será entregado el próximo 28 de octubre. A propósito de ello, conversó con Variety, y habló sobre su carrera, su vida personal y cómo ha influido en la cultura global, siempre con su característico humor y modestia.

El legado del wrap dress y la revolución en moda femenina

Von Furstenberg destacó que el wrap dress, creado en 1973, no solo transformó su carrera, sino que se convirtió en símbolo de liberación femenina: “Se trata de dar confianza a las mujeres y hacer que se sientan sexis y listas para todo”.

La pieza, que se cruza y ata a la cintura, democratizó la moda al permitir que todas las mujeres se vieran elegantes sin necesidad de ajustes complicados. En su apogeo, producía hasta 25.000 vestidos por semana, consolidando su presencia en todas las calles de Estados Unidos y llevando su imagen a la portada de Newsweek en 1976.

Vida personal y matrimonio con Barry Diller

A lo largo de su vida, Von Furstenberg ha combinado éxito profesional con experiencias personales singulares. Casada desde 2001 con el magnate Barry Diller, la diseñadora afirma que la orientación sexual de su esposo no cambia nada en su relación.

“No sé cómo, pero para mí no es gay”. Además, comparte que su matrimonio le ha permitido crecer y enfocarse en la felicidad y la colaboración mutua, un ejemplo de conexión y respeto en pareja.

Filosofía y activismo cultural

Von Furstenberg enfatiza el poder de la amabilidad y el impacto positivo que cada persona puede generar: “Conectar es un milagro… cada día puedo presentar a alguien que cambie la vida de otra persona”.

Su marca DVF no solo viste, sino que empodera, porque promueve la confianza femenina y la independencia. Diane considera que su papel como icono es más que moda: “Haber vivido mucho, conocido gente y aprender de todo ello, para que otros se beneficien”.

Influencias y vida neoyorquina

Durante su trayectoria, Von Furstenberg se relacionó con grandes nombres como Karl Lagerfeld, Andy Warhol y Madonna, quienes influyeron en su visión y consolidaron su estatus de referente cultural.

Hoy, a sus 78 años, sigue enfocada en compartir su experiencia, siempre cultivando la creatividad, el empoderamiento y la solidaridad como legado para futuras generaciones.

