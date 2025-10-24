5 decoraciones exprés para tu fiesta de Halloween

Transforma tu casa para Halloween en 30 minutos. Manualidades fáciles con materiales que ya tienes en casa

La noche del 31 de octubre se acerca a pasos agigantados y, con ella, la presión por tener una decoración que impresione a los vecinos y aterrice a los amigos. Pero, ¿y si no tiene tiempo o un presupuesto para comprar decoraciones elaboradas? No tema.

La solución está en la creatividad y en manualidades rápidas y efectivas. Inspirados en las ideas de portales especializados, le presentamos cinco decoraciones exprés para que su fiesta de Halloween sea espeluznantemente perfecta.

1. La Guirnalda de telarañas fantasmal

Tiempo estimado: 15 minutos

Materiales: Cuerda de yute o cordón blanco, tijeras, algodón o guata blanca.

Esta es, quizás, la decoración más rápida y con mayor impacto. Corte varios trozos de cuerda de yute de diferentes longitudes. Tome un puñado de algodón y estírelo suavemente hasta formar una fina capa irregular. Envuelva y entrelaza el algodón alrededor de las cuerdas, creando la textura de una telaraña envejecida. No busque la perfección; cuanto más desordenado, más auténtico. Cuelgue las cuerdas en puertas, marcos de cuadros o lámparas para crear un efecto de abandono instantáneo.

2. Fantasmas voladores de vajilla desechable

Tiempo estimado: 10 minutos

Materiales: Platos de papel, hilo negro o transparente, marcador permanente negro, cinta adhesiva.

Un clásico reinventado. Tome un plato de papel y dibuje con el marcador permanente unos ojos y una boca de expresión sorprendida o triste. Dé la vuelta al plato y pegue varios trozos de hilo en la parte superior, dejando que caigan como si fueran los "tentáculos" del fantasma. Para colgarlo, pegue un trozo de hilo más largo en el centro. Estos espectros blancos son ideales para colgar del techo o en las entradas, creando un efecto de fantasmagórica bienvenida con el más mínimo movimiento de aire.

3. Calabazas de papel decorativas (y seguras)

Tiempo estimado: 20 minutos

Materiales: Papel pinocho o cartulina naranja, tijeras, pegamento, un rotulador negro y un poco de hilo verde.

Para quienes prefieren evitar el desorden de tallar una calabaza real, esta es la alternativa perfecta. Corte tiras de papel naranja de aproximadamente 4-5 cm de ancho. Enrolle una tira para formar un círculo pequeño y pegue los extremos; esta será la base. Tome más tiras y péguelas en forma de arco, uniendo los extremos a la base para crear la forma esférica típica de la calabaza. Una vez tenga la estructura, pegue un pequeño rectángulo de papel verde en la parte superior a modo de tallo y dibuje con el rotulador una cara terrorífica. Puede hacer varias de diferentes tamaños y colgarlas o agruparlas como centro de mesa.

4. Tarros de vidrio embrujados

Tiempo estimado: 5 minutos por tarro

Materiales: Tarros de cristal limpios (de mermelada, salsa, etc.), pintura acrílica blanca o negra, un pincel, una vela pequeña o luz LED.

La atmósfera lo es todo en Halloween. Tome un tarro de cristal y, con el pincel, pinte siluetas simples en el interior: un fantasma, una araña, una lápida o simplemente una cara de susto. Use pintura blanca sobre el cristal transparente o pintura negra sobre un tarro previamente pintado de blanco (de forma desigual para un efecto envejecido). Una vez seca la pintura, coloque en su interior una vela pequeña o una luz LED para que la silueta se proyecte de forma siniestra. Es un efecto dramático y elegante con un esfuerzo mínimo.

5. Murciélagos de sombra en la pared

Tiempo estimado: 20 minutos

Materiales: Cartulina o fieltro negro, tijeras, lápiz, cinta de doble cara o Blu-Tack.

Cree una invasión de murciélagos en cualquier pared o escalera. Busque en Internet una plantilla simple de silueta de murciélago, imprímala y recórtela. Use esta plantilla para dibujar y recortar múltiples murciélagos de cartulina negra. La clave está en variar los tamaños y las posiciones de las alas para dar sensación de movimiento. Con un pequeño trozo de cinta de doble cara, pegue los murciélagos en la pared, creando la ilusión de una bandada saliendo de la oscuridad o volando hacia arriba por una esquina. El contraste del negro sobre la pared clara es inmediato y muy efectivo.

