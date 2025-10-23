¿Qué está pasando con Kanye West después del cambio de look de su hija mayor?

El cambio de apariencia de North reaviva comentarios de Kanye West en 2022. Kim Karsahian se pronuncia

North West, junto a dos de sus amigas. La foto fue subida a su cuenta de TikTok con la intención de divertirse.

North West, la hija de 12 años de Kanye West y Kim Kardashian, debutó recientemente un look extremo en TikTok a través de la cuenta conjunta que comparte con su madre.

El estilo, inusualmente llamativo, incluye trenzas largas con mechas azules, lentes de contacto azules, grillz negros en los dientes, un septum falso, pestañas postizas, tatuajes temporales en el rostro y diseños de henna en las manos.

En los videos, se muestra junto a dos niñas de su edad que llevan looks similares. North aclaró en el caption: "Fake piercings and fake tatts 4 life" ("Piercings falsos y tatuajes falsos de por vida"), indicando que todo era temporal y parte de una actividad divertida, posiblemente relacionada con Halloween.

Los videos se publicaron durante el fin de semana anterior al 23 de octubre, con comentarios desactivados, y una velocidad de viralización que supera a cualquier influencer.

Opinión de Kanye West

El rapero ha expresado fuerte desaprobación hacia el nuevo look de su hija, y dice verla como una extensión de sus preocupaciones anteriores sobre la exposición de North en redes sociales.

Ante esto, un video antiguo de marzo de 2022 resurgió en redes, en el que Kanye critica el uso de TikTok por parte de North.

"Acabo de colgar el teléfono con Kim y le dije que deje de antagonizarme con esto de TikTok. Dije: 'Nunca más'. Soy su padre, sé que no respetan a los padres y la idea de familia... pero dije: 'No voy a permitir que mi hija sea usada por TikTok'".

Este clip, que originalmente surgió después de que Kim publicara un video de North que entonces tenía 8 años, con maquillaje negro sincronizando labios con una canción, ha acumulado más de cinco millones de vistas en X esta semana.

Videos of Kanye West speaking about his daughter's social media habits resurface after she went viral for her new appearance.pic.twitter.com/j3yNli7mBn https://t.co/aQukjDcUiE — DramaAlert (@DramaAlert) October 22, 2025

En cuanto a la reacción actual, fuentes cercanas indican que Kanye envió mensajes "furiosos" a Kim, acusándola de empujar a North a madurar demasiado rápido y de permitir que sea "sexualizada".

Incluso afirmó que el atuendo es "inapropiado" y amenazó con acciones legales contra Kim si no "lo controla", incluyendo demandas para restringir tales expresiones.

Un usuario reveló: "Está diciendo que Kim ha ido demasiado lejos, y incluso ha amenazado con involucrar abogados si no lo frena".

Kanye también habría hablado directamente con Kim sobre la actividad reciente de North en redes sociales tras el look viral, expresando preocupación por su imagen pública.

Estas críticas se enmarcan en un patrón de Kanye, quien en febrero de 2022 ya había reclamado en Instagram que North estaba "siendo puesta en TikTok en contra de su voluntad".

Sin embargo, juega un papel muy importante lo que como muchos califican como "hipocresía en sus comentarios", ya que su esposa Bianca Censori aparece frecuentemente en público con atuendos reveladores o casi desnuda.

Críticos en redes han comentado: "Es hipócrita quejarse de su hija mientras hace que su esposa camine desnuda en la calle".

Pero Censori no es la única prueba de esta conducta, ya que hace un año, North apareció en su primer videoclip junto a Kanye (Ye) y colaborando con otros artistas. Incluso en la descripción del video, se indica que el audiovisual fue dirigido por la propia North, demostrando el involucramiento directo con todo el proceso creativo.

Kanye, siendo el adulto responsable, tomo la decisión de que North apareciera en la producción, cuestión que se antepone a los conflictos con la imagen pública de su hija.

Respuesta de Kim

Kim ha defendido el derecho de North a expresarse creativamente. En una entrevista reciente en el podcast Call her daddy, dijo: "Estoy como, 'Cariño, si quieres cabello azul, está bien. Es lo que es. La hace tan feliz. Nunca le quitaría esa creatividad'".

Kim ignora los mensajes de Kanye, los pasa a su abogada y prioriza la confianza de su hija, afirmando que siempre mantiene límites apropiados para su edad.

En 2022, respondió a críticas similares: "Los ataques constantes de Kanye hacia mí en entrevistas y redes sociales son más dañinos que cualquier TikTok que North pueda crear".

Y agregó: "Como la principal proveedora y cuidadora, estoy haciendo lo mejor para proteger a nuestra hija mientras le permito expresar su creatividad bajo supervisión adulta, porque la hace feliz".

Kim cría a sus hijos a tiempo completo y ha admitido errores pasados, como vestir a North con un corsé en Roma, pero enfatiza que "está aprendiendo como madre".

Reacciones públicas

El look de North ha generado un debate intenso en redes sociales, dividiendo opiniones. Algunos lo ven como diversión inocente o un disfraz de Halloween, mientras otros lo consideran inapropiado para una niña de 12 años, criticando a Kim por permitirlo.

En X y otras plataformas, el internet ahora "apoya" a Kanye, afirmando que sus "arrebatos" pasados contra Kim estaban justificados: "Kanye tenía razón y todos lo llamaron loco. Advirtió que la fama y las redes moldearían a su hija en lo que el mundo quiere, no en quien es realmente".

Publicaciones virales repiten: "La gente se burló de él hace años por hablar de la exposición de su hija en línea, ahora el mismo grupo finge estar sorprendido".

Sin embargo, otros cuestionan a Kanye: "¿El hombre que hace que su esposa camine desnuda se preocupa por el disfraz de Halloween de su hija? ¿Teme que alguien la trate como él trata a su esposa?".

El tema ha revivido videos antiguos de Kanye y ha provocado choques entre los padres, con fuentes indicando que Kanye no ha visto a sus hijos en meses.

En general, lo controvertido es que se resaltan tensiones coparentales, hipocresía y el impacto de la fama en niños como North.

