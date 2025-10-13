Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Jennifer Aniston
Jennifer Aniston tiene 56 años.Instagram

Jennifer Aniston intentó ser madre durante 20 años: “El barco ya zarpó”

Aniston señaló que el juicio público se ha trasladado de las revistas de chismes a las redes sociales

  • Redacción Expresiones

La actriz Jennifer Aniston volvió a referirse a los comentarios públicos sobre su maternidad en una entrevista con la edición británica de Harper’s Bazaar. La intérprete de Rachel Green en Friends explicó cómo la narrativa mediática le afectó a lo largo de los años.

RELACIONADAS

Los tratamientos a los que se ha sometido Jennifer Aniston para ser madre

Me estaba sometiendo a tratamientos de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera… Le estaba dando todo. Habría dado cualquier cosa porque alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado”, declaró Aniston, recordando la atención que recibió mientras lidiaba con procesos personales de manera privada.

La actriz agregó que el público desconocía su historia: “No sabían mi historia, o por lo que pasé durante 20 años al intentar tener mi propia familia, porque no voy por la vida contando mis problemas médicos”. Según Aniston, su intención al compartir su experiencia no fue solo personal, sino también para apoyar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

Las opiniones la han afectado a lo largo de su vida

Entrenamiento de Jennifer Aniston a sus 56 años

Este es el entrenamiento de Jennifer Aniston a sus 56 años: Luce increíble

Leer más

Aniston señaló además que el juicio público se ha trasladado de las revistas de chismes a las redes sociales, donde cualquier persona puede difundir información anónima. Sobre la Inteligencia Artificial, la actriz explicó que se han utilizado imágenes de manera maliciosa, lo que obliga a sus abogados a actuar: “Me entero de cosas constantemente… Entonces, se lo envío a mis abogados para que puedan solicitar un cese. Es una locura”.

Finalmente, Aniston aseguró que, pese a los rumores, lo que realmente importa es la verdad para quienes le rodean: “Mi familia sabe mi verdad, mis amigos saben mi verdad”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Educación a distancia en Ecuador: plazo de inscripciones se extiende en octubre

  2. ADN logró votos para una resolución sobre ataque a convoy de Noboa: ¿Qué resolvió?

  3. Jennifer Aniston intentó ser madre durante 20 años: “El barco ya zarpó”

  4. Ismael Blanco quiere entrenar a Barcelona SC, y reveló cuándo podría asumir

  5. Estudiantes exigen que la Universidad Central sea “centro de paz” en medio del paro

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

  2. Feriados en Ecuador: estas son las próximas fechas de descanso

  3. EE.UU. revisa las fortunas de 33 proveedores hospitalarios de Ecuador

  4. Aquiles Álvarez: la nueva Terminal Terrestre abrirá el próximo 31 de octubre

  5. El insólito hallazgo que realizó el Municipio en vía a la costa tras el incendio

Te recomendamos