Jennifer Aniston intentó ser madre durante 20 años: “El barco ya zarpó”

La actriz Jennifer Aniston volvió a referirse a los comentarios públicos sobre su maternidad en una entrevista con la edición británica de Harper’s Bazaar. La intérprete de Rachel Green en Friends explicó cómo la narrativa mediática le afectó a lo largo de los años.

Los tratamientos a los que se ha sometido Jennifer Aniston para ser madre

“Me estaba sometiendo a tratamientos de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera… Le estaba dando todo. Habría dado cualquier cosa porque alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado”, declaró Aniston, recordando la atención que recibió mientras lidiaba con procesos personales de manera privada.

La actriz agregó que el público desconocía su historia: “No sabían mi historia, o por lo que pasé durante 20 años al intentar tener mi propia familia, porque no voy por la vida contando mis problemas médicos”. Según Aniston, su intención al compartir su experiencia no fue solo personal, sino también para apoyar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

Las opiniones la han afectado a lo largo de su vida

Aniston señaló además que el juicio público se ha trasladado de las revistas de chismes a las redes sociales, donde cualquier persona puede difundir información anónima. Sobre la Inteligencia Artificial, la actriz explicó que se han utilizado imágenes de manera maliciosa, lo que obliga a sus abogados a actuar: “Me entero de cosas constantemente… Entonces, se lo envío a mis abogados para que puedan solicitar un cese. Es una locura”.

Finalmente, Aniston aseguró que, pese a los rumores, lo que realmente importa es la verdad para quienes le rodean: “Mi familia sabe mi verdad, mis amigos saben mi verdad”.

