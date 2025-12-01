Guayaquil impulsa jornada contra el VIH: prevención y lucha contra el estigma
Guayaquil conmemoró el Día Mundial del VIH-Sida con charlas, pruebas gratuitas y campañas de prevención
El Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Salud e Higiene, organizó este 1 de diciembre una jornada de charlas y capacitaciones en la Plaza de la Administración para conmemorar el Día Mundial contra el VIH-Sida.
El objetivo principal fue reforzar la prevención y combatir el estigma que aún rodea a la enfermedad.
Participación de instituciones
La red de salud municipal, la Cruz Roja y organizaciones como Kimirina, especializada en prevención del VIH, instalaron carpas informativas.
Estudiantes de colegios, universitarios y ciudadanos en general participaron en las actividades.
Pruebas y detección temprana
El subdirector de Salud Municipal, Andrés Díaz, destacó la importancia de la detección temprana:
- Entre enero y noviembre se realizaron 2.500 pruebas de VIH en la red pública municipal y mediante brigadas móviles.
- Los casos positivos fueron derivados al Ministerio de Salud Pública, entidad encargada de brindar tratamiento gratuito.
- Las brigadas garantizan confidencialidad y ofrecen acompañamiento psicológico a los pacientes.
Elecciones Honduras 2025: Resultados, votaciones y lo que debes saber este lunesLeer más
Lucha contra la discriminación
Díaz subrayó que, pese a los avances en el tratamiento, persiste la discriminación y el estigma hacia las personas con VIH.
Por ello, estas jornadas buscan sensibilizar a la ciudadanía y fomentar la cultura de la prevención.
“La gente tiene que hacerse las pruebas, salir a testearse. Eso es lo más importante para la prevención”, recalcó Díaz.
Para leer EXPRESO sin límite, SUSCRÍBETE AQUÍ