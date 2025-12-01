Expreso
VIH dia mundial
Referencial.El Municipio de Guayaquil conmemoró el Día Mundial del VIH-Sida con actividades educativasFoto: Canva

Guayaquil impulsa jornada contra el VIH: prevención y lucha contra el estigma

Guayaquil conmemoró el Día Mundial del VIH-Sida con charlas, pruebas gratuitas y campañas de prevención

El Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Salud e Higiene, organizó este 1 de diciembre una jornada de charlas y capacitaciones en la Plaza de la Administración para conmemorar el Día Mundial contra el VIH-Sida.

El objetivo principal fue reforzar la prevención y combatir el estigma que aún rodea a la enfermedad.

Participación de instituciones

La red de salud municipal, la Cruz Roja y organizaciones como Kimirina, especializada en prevención del VIH, instalaron carpas informativas.

Estudiantes de colegios, universitarios y ciudadanos en general participaron en las actividades.

Pruebas y detección temprana

El subdirector de Salud Municipal, Andrés Díaz, destacó la importancia de la detección temprana:

  • Entre enero y noviembre se realizaron 2.500 pruebas de VIH en la red pública municipal y mediante brigadas móviles.
  • Los casos positivos fueron derivados al Ministerio de Salud Pública, entidad encargada de brindar tratamiento gratuito.
  • Las brigadas garantizan confidencialidad y ofrecen acompañamiento psicológico a los pacientes.
Lucha contra la discriminación

Díaz subrayó que, pese a los avances en el tratamiento, persiste la discriminación y el estigma hacia las personas con VIH.

Por ello, estas jornadas buscan sensibilizar a la ciudadanía y fomentar la cultura de la prevención.

La gente tiene que hacerse las pruebas, salir a testearse. Eso es lo más importante para la prevención”, recalcó Díaz.

