Municipio de Quito es multado por fallas en la actualización del catastro urbano

La decisión fue adoptada por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo

Se determinó que el GAD-DMQ no cumple con el 18,75 % de los parámetros técnicos establecidos en la norma.

El Municipio de Quito fue sancionado con una multa de 15.795 dólares tras detectarse incumplimientos en la actualización y envío de información catastral al sistema nacional.

La decisión fue adoptada por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT), luego de un proceso administrativo en el que se evaluó la gestión catastral del GAD-DMQ.

En un comunicado de prensa, la SOT detalló que la investigación se desarrolló dentro del procedimiento sancionador SOT-IZ9-PAS-2025-008, abierto tras una acción de control que revisó si el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito cumplía con las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS) y la normativa técnica vigente en materia de catastro.

De acuerdo con el análisis técnico y jurídico realizado durante el proceso, la entidad de control determinó que el Municipio incurrió en una infracción considerada grave por la ley, relacionada con la falta de actualización y envío completo de información al Catastro Nacional Integrado Georreferenciado, sistema que reúne los datos territoriales de los gobiernos locales del país.

¿Qué incumple en Municipio de Quito?

El informe señala que el GAD-DMQ no cumple con el 18,75 % de los parámetros técnicos establecidos en la Norma Técnica Nacional de Catastros. Entre las observaciones se menciona que no se reportaron 21 parámetros de las bases catastrales contempladas en los anexos técnicos, además de la falta de implementación del sistema SIGCAL, donde no se verificaron 11 parámetros, y una inconsistencia en la estructura de la clave catastral.

No obstante, la revisión también determinó que el municipio sí cumple con otros aspectos técnicos, como la exactitud posicional de la información, el sistema de referencia utilizado, la remisión periódica de datos y los procesos de valorización catastral.

La sanción fue formalizada mediante la resolución SOT-INAR-DIS-2026-016. Además del pago de la multa, la entidad de control dispuso como medida correctiva que el Municipio actualice la información catastral urbana y rural de todo el Distrito Metropolitano, siguiendo los estándares técnicos y los plazos establecidos en la normativa.

Pérdidas para el GAD-DMQ

El documento también señala que según estimaciones basadas en el anuario de Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el cabildo quiteño podría estar dejando de percibir alrededor de 189 millones de dólares al año si el catastro no se mantiene actualizado, debido al impacto que esta información tiene en la determinación de tributos locales.

La resolución corresponde al ámbito administrativo y el Municipio puede impugnarla a través de los mecanismos previstos en la ley, ya sea en sede administrativa o judicial.

