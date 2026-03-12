Machala con toque de queda: cuándo inicia, hasta cuándo dura y los horarios

La capital de la provincia de El Oro es una de las ciudades que tendrá esta medida declarada por el Gobierno Nacional

El toque de queda en varias provincias y ciudades del país fue anunciado el pasado 2 de marzo por el presidente Daniel Noboa. Unas horas después de que se renovó el estado de excepción por 30 días más en varias zonas de Ecuador.

Por lo que la ciudadanía deberá quedarse en casa en los horarios establecidos por el Gobierno. Machala es una de las ciudades que tendrá que cumplir esta medida debido a sus altos índices de muertes violentas y criminalidad.

¿Cuándo comenzará el toque de queda en Machala?

El toque de queda en Machala comenzará este domingo 15 de marzo. Por lo que a partir de ese día todos los ciudadanos deberán cumplir el horario establecido para no salir de sus casas.

¿Cuál es el horario del toque de queda?

El toque de queda empezará a las 23:00 todos los días y terminará a las 05:00. Durante ese horario nadie puede circular por las calles de Machala. Solo tendrán habilitada la movilidad personal de emergencia.

¿Hasta cuándo será el toque de queda?

En primera instancia será hasta el lunes 30 de marzo del 2026. Sin embargo, el ministro del Interior, John Reimberg, adelantó que la medida podría extenderse dependiendo del desarrollo de los operativos.

¿Qué pasa si no cumples el toque de queda?

El incumplimiento del toque de queda se procesa como una desobediencia a órdenes legítimas de autoridad. Según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la sanción para quienes circulen a pie o en vehículo sin justificación es una pena privativa de libertad de uno a tres años.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!