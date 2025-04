La “pesadilla” por conseguir un turno para la visa Schengen en Guayaquil

Son las 19:55 del jueves 17 de abril y Melissa Camacho se alista frente a su computadora para obtener un turno para una cita de la visa Schengen en Guayaquil. Pasa alrededor de seis horas frente a la computadora tratando de completar el trámite web, pero una semana más no lo logró. Ya ha pasado un mes y medio y seis intentos para buscar una oportunidad, pero la “pesadilla sigue”, como ella misma lo califica.

Historias como las de Melissa se repiten constantemente en miles de personas que buscan conseguir un turno para presentarse a la cita de Visa Schengen, documento que permite ingresar a al menos 29 países de Europa del espacio Schengen.

Tal como lo contó EXPRESO hace más de tres años, solicitar un turno para la Visa Schengen se ha vuelto un trámite engorroso para lograr salir del país con destino europeo.

Actualmente, el sistema para la obtención de turnos a través de BLS Internacional se abre los jueves a las 20:00. Sin embargo, los postulante han denunciado que el sistema es muy “defectuoso y mañoso”, por lo que obtener la cita se vuelve misión casi imposible.

“Desde hace un mes y medio, cada jueves lo he intentado. Me he quedado por lo menos hasta las dos de la mañana. Parece que ya voy a conseguir sacar la cita, pero el sistema se cae y me toca hacerlo todo de nuevo”, relata con angustia Melissa Camacho, una joven de 27 años que sueña con visitar a su familia radicada en España.

“Quiero hacerlo desde hace varios años, pero esto desmotiva. Llevo ya un mes y medio intentándolo sin parar y no lo he conseguido. Es una pesadilla. De hecho, a lo que voy a dormir ya hasta sueño con esto”, dijo molesta la mujer.

Oficinas. Las personas van hasta las oficinas a consultar cómo poder obtener las citas de forma más rápida. Hay angustia en los visitantes al momento de presentarse a citas. FRANCISCO FLORES

Algunos usuarios revelaron a EXPRESO que han conocido de tramitadores que se encargan de sacar las citas de forma fraudulenta. “Me dijeron que me cobraban $250 para sacarme una cita y que no tenía ni que conectarme. No entiendo cómo lo hacen si se supone que al momento de sacar la cita debo poner mi rostro y mis documentos personales”, dijo indignado Mateo Romero, otro perjudicado al no poder sacar la cita para la visa Schengen.

Sin embargo, no solo Romero ha recibido esta oferta de pagar a cambio de altas sumas de dinero. “Cuando recién empecé el trámite me dijeron que me iba a demorar mucho que mejor pague $300 y me daban la cita sin tener que padecer. No hice caso y me demoré dos meses y medio para conseguirla”, contó Ángel, que logró obtener su visa a inicios del 2025.

EXPRESO pudo conversar con expertos en tramitología de visas y confirmaron las complicaciones que existen. “Brindo asesoramiento en todo el proceso, pero la cita no la podemos sacar nosotros. El problema es que a veces el sistema te dice que ya no hay cupos, pero horas después los habilitan. Realmente es indescifrable. Para todos es muy difícil. Siempre les digo a los clientes que lo que se necesita principalmente es paciencia”, dijo el ingeniero Esteban González, especialista en asesoría migratoria.

González reveló que hay otras formas adicionales de poder sacar la visa Schengen. “No solo a través de BLS (visa a España) se puede sacar este visado. También se lo puede hacer de otras embajadas como Italia, Francia, Alemania, entre otros, pero estos también tienen sus complicaciones. Yo recomiendo a mis clientes hacerlo a través de Suiza que es menos complicado y a partir de ahí se pueden visitar los otros países”, comentó el gerente de Your Visa Ec.

Por su parte, Luis Villata, experto en trámites de visados, aseguró que el proceso continúa siendo complicado, pese a los cambios que ha hecho BLS y que hay “mañas” para poder obtener los turnos. “A veces ya a las 22:00 dice que ya no hay turnos. Realmente es muy difícil conseguir la cita”, opinó el propietario de la agencia 593 Trip.

EXPRESO trató de tomar contacto con representantes de BLS y del Consulado de España en Ecuador, pero no fue posible. Se solicitaron entrevistas vía correo electrónico, pero no hubo respuestas.

La ciudadanía pide a las autoridades que busquen otros mecanismos para que sacar turnos para la visa Schengen ya no sea una “pesadilla” como muchos usuarios la califican.

“Es realmente complicado hacer este trámite. Muchos por eso desistimos. Las autoridades deben hacer algo al respecto porque todos los que lo intentamos tenemos el mismo problema”, dijo incómodo Matías Vanegas, quien reveló que lleva tres intentos fallidos por sacar una cita.

El intento por sacar la visa provoca molestia a los guayaquileños MIGUEL CANALES

