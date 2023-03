Martha Cortez lleva dos meses padeciendo por conseguir una cita para aplicar a la visa Schengen (visado europeo), pero desde que se lo propuso ha encontrado solo trabas, caídas del sistema y hasta ofrecimientos por hacer el trámite a cambio de altas cantidades de dinero.

Cortez denunció a EXPRESO todas las dificultades que ha tenido que sufrir en su búsqueda por viajar a Holanda con su esposo para visitar a su familia política, pero aquello esta vez quedará en proyecto porque no se ha podido concretar. “Desde que empezó el año he tratado de sacar una cita. No digo que no me den la visa, ni siquiera me dan la cita. El sistema se cae a cada segundo. Todo es un desastre, parece que ahí hay un negociado para dar las citas”, se quejó Cortez.

Desde hace varios años, la solicitud para sacar citas se hace mediante BLS International, una de las empresas contratadas en el país para realizar el trámite de emisión de visa Schengen, siendo esta una de las de mayor concurrencia en el país por los convenios internacionales con naciones como Holanda, Filipinas, entre otras.

Sin embargo, desde enero, según relatan los afectados, el sistema habilitante para sacar citas está defectuoso y apenas unos minutos a la semana permite ingresar. “Lamentablemente desde hace más de dos meses solamente habilitan el sistema para sacar cita de seis a ocho minutos por semana. Dicen que desde las 13:00, pero en realidad lo habilitan a las 12:58 más o menos y solo hasta las 13:05 máximo. De ahí toca esperar hasta el siguiente miércoles. De paso, la página se colapsa durante los pocos minutos hábiles”, expresó Luis Villalta, propietario de una agencia de viajes que asegura que tiene varios clientes que lo contratan para que realice el engorroso trámite en línea.

2. Las citas. Al edificio ubicado en Urdesa, solo ingresan los que tengan una cita confirmada. En alrededores se congregan agencias y tramitadores que esperan los clientes. CHRISTIAN VASCONEZ

“Varias personas nos buscan para sacar citas, pero no depende de nosotros. A veces nos tardamos hasta semanas para hacerlo, no es fácil. Para los ‘usuarios normales’ es aun más difícil, porque cuando se conectan ya está colapsado o ya está cerrado el sistema”, explicó Villalta.

Sacar la cita no tiene ningún costo y al momento de la presentación se cancelan $ 140 por la tasa consular. Sin embargo, Cortez reclama que en su desesperación ha conocido personas que han querido aprovecharse. “Las agencias normales cobran casi todas lo mismo por asesoramiento y sacar la cita y es un precio razonable, pero han aparecido sabidos que me han pedido hasta $ 150 solo por sacarme la cita y los mismos que te piden la plata no te garantizan que te la darán. Lo que sí aclaran es que no hay devolución. Se están haciendo la plata, los tramitadores están abusando”, añadió disgustada

Una teoría similar toma más fuerza en los exteriores de BLS International, lugar donde se entregan las visas. “Que hay ciertas preferencias a la hora de sacar visas es un secreto a voces”, decían molestos los usuarios, al no entender cómo otras personas consiguen las citas inmediatamente. “Está claro que hay algo raro. Llevamos meses intentando sacar una cita y no podemos. Qué curioso que solo una agencia de viajes lo hace rápido sin esperar los miércoles. Nadie quiere decir nada por miedo a las represalias o que les nieguen la visa, por eso es que todos callamos”, se quejó un hombre de unos 40 años que prefirió no identificarse, pero que aseguró que ante la desesperación por migrar se está viendo tentado a pagar los casi $ 700 que le está pidiendo un tramitador.

EXPRESO buscó una explicación por parte de las autoridades implicadas. En las oficinas de BLS la respuesta de uno de los empleados fue que cualquier información se consulte directamente con los consulados que representan. El equipo periodístico de esta redacción se contactó con un representante del Consulado de España, quien explicó la situación. “Lo que intentamos con esta modalidad es evitar el secuestro de citas por parte de los tramitadores. La intención es que sean los usuarios finales los que hagan el proceso para que no sean perjudicados pagando demasiado dinero por un servicio que es gratuito”, argumentó el representante, que añade que se habilitan aproximadamente 500 citas cada miércoles y que las presentaciones (de las citas) son para dos o tres semanas después.

Según el Consulado de España, antes de aplicar esta modalidad asistía a las citas solo la mitad de los que la solicitaban, cifra que ha mejorado en la actualidad. “Del 91 % al 95 % de los que piden la cita van y eso era lo que buscábamos, que los que saquen las citas sean los usuarios y no los tramitadores”, manifestó. Y aseveró que este sistema también es utilizado en otros países y que por lo pronto se mantendrá, ya que ha dado resultados.

Sobre las acusaciones de ‘preferencias’ a ciertos tramitadores o agencias , el Consulado lo descartó completamente. “Quizá antes pasaba eso, pero ahora estoy seguro de que no. Porque, de hecho, desde octubre ya no es posible modificar las citas, lo que ayuda a que no ocurra esto y que los tramitadores sigan trabajando de ese modo”.

Por su parte, Martha Cortez un miércoles (1 de marzo) más no logró conseguir una cita para sacar la visa para acompañar a su esposo en su viaje a Holanda. Espera que la próxima semana le vaya mejor en su búsqueda por la visa Schengen.